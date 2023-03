„Es geht darum, Perspektiven aufzuzeigen“

Meran – SVP-Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher „touren“ zurzeit durch die SVP-Bezirke. Kürzlich waren sie im Burggrafenamt zu Gast.

„Gemeinsam Perspektiven geben“ – Unter diesem Motto finden derzeit in den SVP-Bezirken Diskussionsabende mit dem Parteiobmann der Südtiroler Volkspartei Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher statt. Die Bezirksobfrau der SVP Burggrafenamt, Rosmarie Pamer, konnte zahlreiche Funktionäre der SVP-Gremien des Bezirkes Burggrafenamt in Schenna begrüßen. Sie fasste die Arbeit der Burggräfler SVP nochmals zusammen und ging auf die Ergebnisse der letzten Bezirksausschusssitzung vom 9. Jänner ein. Ebenso verwies sie auf die Frist der Namhaftmachung von potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen 2023. Der SVP-Bezirk Burggrafenamt hatte sich dafür entschieden, dazu eine Mitgliederbefragung zu starten, die am 28. Februar 2023 endete.

Landessekretär Martin Karl Pircher gab Einblick in die derzeitige Arbeit der Partei. Die SVP hatte sich mit Jahresbeginn verstärkt bei verschiedenen Anlässen in Präsenz und online zu den großen Themen unserer Zeit ausgetauscht. Dieser Austausch wird auch in den kommenden Wochen weiter gepflegt werden. Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher gingen in ihren Einleitungen auf die aktuellen Herausforderungen in Südtirol und darüber hinaus ein. Die Südtiroler Volkspartei sei nach wie vor die einzige Partei, die mit starken Wurzeln für Stabilität stehe. Sie betonten abschließend, dass die Südtiroler Volkspartei bei den kommenden Landtagswahlen im Herbst nur die stärksten Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen schicken dürfe und dass diese die volle Unterstützung bräuchten. Südtirol brauche weiterhin eine starke SVP, davon seien sogar Anhänger der Opposition überzeugt. Die Partei müsse sich wieder stärker auf Inhalte und Themen konzentrieren und in der Unsicherheit dieser Zeit Perspektiven geben.

Bei der anschließenden Diskussion wurden verschiedene Themenbereiche angesprochen. Die Anwesenden diskutierten miteinander u.a. zur sozialen Gerechtigkeit, zum leistbaren Wohnen, einer gerechten Lohnpolitik, zum Klimaschutz, der Unterstützung des Ehrenamtes, zu den vielen Baustellen im Bereich der Sanität und zu Maßnahmen zur Förderung von Familien, jungen Menschen und Senioren. Die eingebrachten Beiträge zeigten einmal mehr den Wert der Südtiroler Volkspartei als Sammelpartei auf.