„Es ist unsere Zukunft!“ – Jugendbeteiligung in Südtirol

Von: Ivd

Passeier – Kevin Pichler, 16 Jahre alt und aus dem Passeiertal, engagiert sich aktiv für die politische Beteiligung junger Menschen. Als Mitglied im Landesbeirat der Schüler, im Jugendbeirat und bei der Jungen SVP bringt er sich in mehreren Gremien ein. Für ihn steht fest: „Politische Jugendbeteiligung ist entscheidend für die Gestaltung der Zukunft.“

Besondere Aufmerksamkeit richtet er auf den neuen Jugendhaushalt in Südtirol, der jungen Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Anliegen direkt in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. „Es ist unsere Zukunft!“, betont Kevin. Er sieht in diesem Instrument eine wichtige Chance, „die Ideen und Wünsche der Jugend in die Politik einzubringen und berücksichtigt dabei ihre Bedürfnisse.“

Gleichzeitig ruft er dazu auf, das Angebot aktiv zu nutzen: „Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ungenutzt lassen sollten.“ Er möchte andere Jugendliche ermutigen, ihre Meinung einzubringen und sich zu engagieren: „Wir haben eine besondere Sicht auf die Herausforderungen, die wir heute haben. Sei es in der Schule, beim Umweltschutz oder in sozialen Fragen – unsere Ansichten sind wichtig!“

Pichler hebt hervor, dass in Südtirol bereits viele junge Menschen aktiv sind. „Es ist großartig zu sehen, wie Jugendliche aktiv werden und etwas bewegen wollen. Aber wir brauchen noch viel mehr junge Stimmen!“ Nur durch eine breite Beteiligung könne gewährleistet werden, dass vielfältige Perspektiven Gehör finden.

Ein Hindernis sieht er in der Zurückhaltung vieler Jugendlicher, sich öffentlich zu äußern oder politisch zu engagieren. Dem will er entgegenwirken: „Wir müssen unsere Stimmen erheben und zeigen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“

Um politische Teilhabe zu fördern, schlägt Kevin Informationsangebote an Schulen und Veranstaltungen vor. Workshops und Austauschformate könnten helfen, Berührungsängste abzubauen und das nötige Wissen zu vermitteln. „Wenn wir gut informiert sind, können wir bessere Entscheidungen treffen“, erklärt er.

Neben dem Engagement der Jugend ist ihm auch der Dialog zwischen den Generationen ein Anliegen. „Ältere Menschen haben viel Erfahrung und Wissen, und wir jungen Menschen bringen neue Ideen und Perspektiven. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir viel erreichen.“

Am Ende steht für Kevin Pichler ein klarer Appell: „Lasst uns nicht nur reden, sondern auch handeln. Unsere Zukunft liegt in unseren Händen, und gemeinsam können wir sie gestalten!“