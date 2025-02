EU-Kommission berät in Polen über Sicherheit

Von: APA/dpa

Die polnische Regierung und die EU-Kommission beraten am Freitag (11.00 Uhr) in Danzig (Gdansk) über Fragen der europäischen Sicherheit. Ministerpräsident Donald Tusk hat alle EU-Kommissarinnen und -Kommissare mit Präsidentin Ursula von der Leyen in seine Heimatstadt eingeladen. Polen führt in der ersten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft. In dieser Zeit hat sich Warschau vorgenommen, die Sicherheit Europas in verschiedenen Dimensionen zu verbessern.

Die polnische Ratspräsidentschaft fällt auch in eine Zeit, in der sich erste diplomatische Initiativen anbahnen, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Polen ist Nachbar und wichtiger europäischer Fürsprecher der Ukraine. Es plant, die EU-Beitrittsgespräche mit Kiew voranzubringen.

Die Reisen der EU-Kommission in das Land der neuen Ratspräsidentschaft sind üblich. Eigentlich hätte der Besuch im Jänner stattfinden sollen, er wurde aber wegen einer Erkrankung von der Leyens verschoben.