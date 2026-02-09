Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Parlamentsvotum zu Herkunfts- und Drittstaaten
Migranten sollen in Zukunft schneller abgeschoben werden

EU-Parlamentsvotum zu Herkunfts- und Drittstaaten

Montag, 09. Februar 2026 | 22:26 Uhr
Migranten sollen in Zukunft schneller abgeschoben werden
APA/APA/AFP/BERNARD BARRON
Schriftgröße

Von: apa

Das EU-Parlament dürfte am Dienstag in Straßburg zwei gewichtige Teile des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts absegnen: Die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten für die EU-Liste für sichere Herkunftsländer für Asylsuchende sowie Regelungen zur Einstufung sicherer Drittstaaten gilt als gewiss. Der im Mai 2024 final beschlossene und bis Mitte 2026 von den EU-Ländern umzusetzende Pakt besteht aus einem Paket an EU-Gesetzen. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen.

Abgestimmt wird über die erste EU-weite Liste für sichere Herkunftsländer – nicht zu verwechseln mit sicheren Drittländern. Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien stehen darauf. Die Anträge von Staatsangehörigen dieser Staaten sollen laut Gesetzesvorschlag rascher bearbeitet werden. Der Vorschlag für effizientere Asylverfahren und sichere Drittstaaten soll es den EU-Staaten leichter machen, in sichere Drittstaaten abzuschieben. Wichtig ist dabei das sogenannte Verbindungskriterium: Eine direkte Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem betreffenden sicheren Drittstaat soll in Zukunft nicht mehr nötig sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
86
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
35
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
32
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
27
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
27
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Anzeigen
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 