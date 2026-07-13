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Wiederaufbau im Gazastreifen wird besprochen

EU richtet zweite Geberkonferenz für Palästinenser aus

Montag, 13. Juli 2026 | 04:49 Uhr
Wiederaufbau im Gazastreifen wird besprochen
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
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Von: APA/AFP

Die EU richtet am Montag ihre zweite Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete aus (ab 09.00 Uhr MESZ). Bei dem Treffen mit mehr als 60 Delegationen, darunter auch solche aus arabischen Staaten, soll es um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gehen. Auch neue Finanzmittel für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen stehen am Programm, wie ein EU-Vertreter mitteilte.

Die Konferenz sei eine Gelegenheit, den Gazastreifen “zurück auf die Agenda” zu bringen, sagte er weiter. In den vergangenen Monaten hatte der Iran-Krieg einen Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Brüssel ist Hauptfinanzier der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die EU knüpft jedoch künftige Auszahlungen an Reformen.

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