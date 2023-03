Euregio-Akademie und Stipendium Forum Alpbach: Initiativen vorgestellt

Bozen – Bei einem Informationsabend im Waaghaus in Bozen konnten junge Interessierte zwischen 18 und 35 Jahren gestern die verschiedenen Initiativen in Alpbach kennenlernen. Die gemeinsame Veranstaltung von Euregio und dem Club Alpbach Südtirol Alto Adige wurde vom Südtirol-Vertreter im Generalsekretariat der Euregio Christoph von Ach eröffnet. Nach einem Einstieg mit der Euregio-Akademie durch den Projektleiter und Vertreter des Landes Tirols im Generalsekretariat der Euregio Matthias Fink ermöglichte der Vorsitzende des Club Alpbach Südtirol Alto Adige Simon Mariacher zusammen mit Vorstandsmitglied Thomas Ludwig einen Blick hinter die Kulissen des Europäischen Forum Alpbach.

Fortbildung für 18- und 35-Jährige mit Euregio-Akademie

Die Euregio-Akademie ist eine Fortbildungsschiene der Euregio für junge Menschen von 18 bis 35 Jahren, die seit 2015 im Zweijahresrhythmus mit jeweils drei Seminarwochenenden angeboten wird. Dieses Jahr startet die Euregio-Akademie wieder mit neuen Interessierten an drei Wochenenden in allen drei Euregio-Landesteilen durch. Ein Höhepunkt wird wieder das Wochenende vom 17. bis zum 20. August in Alpbach, das mit dem Abschluss des Tirol Tages endet, einem Treffpunkt von Politik, Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern. Durch den gemeinsamen Austausch, das mehrsprachige Programm und das Kennenlernen von interessanten Persönlichkeiten aller drei Landesteile wird die Euregio-Akademie zu einer Bereicherung für alle Teilnehmenden.

Informationen zur Euregio-Akademie sind unter diesem Link aufrufbar: www.europaregion.info/euregio/projekte/bildung-forschung/euregio-akademie/

Stipendium für das European Forum Alpbach 2023

Das zweiwöchige internationale Forum tagt vom 19. August bis zum zweiten September in Alpbach in Tirol. Der Fokus in diesem Jahr liegt auf “Bold Europe” und den thematischen Schwerpunkten des Klimawandels, der Sicherheit, der Finanzen und der Demokratie. Vor Ort hat man als Stipendiat beziehungsweise Stipendiatin die Möglichkeit, mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft über die Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren und die eigenen Perspektiven einzubringen. Durch die Internationalität der Stipendiaten und Stipendiatinnen sowie der Expertinnen und Experten wird das Forum zu einem Ort der Begegnung, Reflexion und des Austausches.

Bewerbungen für Stipendien bis zum 31. März

Studierende bis zum 30. Lebensjahr und junge Berufstätige bis zum 35. Lebensjahr mit Südtirolbezug sowie Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnissen können sich beim Club Alpbach Südtirol Alto Adige bis zum 31. März für ein Stipendium bewerben.

Weitere Informationen zu den Stipendien für das European Forum Alpbach gibt es bei den Clubs des jeweiligen Landesteils der Euregio:

Club Alpbach Südtirol Alto Adige: www.alpbach.bz.it/

Club Alpbach Tirol: www.clubtirol.or.at/

Club Alpbach Trentino: www.clubalpbachtn.it/