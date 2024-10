Euregio beglückwünscht neuen EFA-Präsidenten Karas

Von: mk

Alpbach – Seit Montag hat das Europäische Forum Alpbach einen neuen Präsidenten: Der ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas übernimmt das Amt von Andreas Treichl, der nach vier Jahren zurückgetreten war.

In einem Glückwunschschreiben an Karas spricht Euregio-Präsident, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher von einem “sehr positiven Signal”. Als überzeugter Europäer finde Karas über Staats- und Parteigrenzen hinaus Anerkennung. “Es ist dies eine exzellente Wahl, um das Europäische Forum Alpbach in die Zukunft zu führen. Othmar Karas zeichnet eine besondere Sensibilität für die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino und deren historische Wurzeln aus. Er kennt die Euregio und weiß um ihre Bedeutung als ‘kleines Europa in Europa'”, sagt Kompatscher und dankt dem scheidenden Präsidenten Andreas Treichl, in dessen Amtszeit die Euregio “immer eine wichtige Rolle in den Ideen und im Terminkalender des Europäischen Forums Alpbach gespielt hat.”

Auch der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle spricht von einer guten Wahl: “Der neue Präsident bringt die besten Voraussetzungen mit, um das Forum Alpbach in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.” Europäisch zu denken und sich zu vernetzen, ohne die Regionen aus den Augen zu verlieren, sondern sie eng einzubinden, sei die Grundvoraussetzung für den Erfolg des Europäischen Forums Alpbach, ist Mattle überzeugt.

“Das Europäische Forum Alpbach bietet die Möglichkeit, Erfahrungen und innovative Kompetenzen auszutauschen, um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen. Wir freuen uns daher, dass an der Spitze dieser wichtigen Plattform jemand steht, der die Euregio als eine Realität anerkennt, die Auswirkungen auf das Leben der Menschen und das Wachstum unserer Länder haben kann. Wir wünschen dem neuen Präsidenten Othmar Karas alles Gute für seine Arbeit”, sagt der Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti.

Die Landeshauptmänner verbinden mit der Wahl des Präsidenten Othmar Karas und seinem neu bestellten, hochkarätigen Team die Zuversicht auf eine weiterhin gute, ja weiter ausbaufähige Zusammenarbeit zwischen und den Mitgliedsländern Tirol, Südtirol und Trentino, der Euregio und dem Europäischen Forum Alpbach.