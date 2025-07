Euregio-Fest: Vorsitzland Südtirol feierte “Einheit in der Vielfalt”

Festumzug, Chöre, Politik und Euregio-Persönlichkeiten in Bruneck

Von: ka

Bruneck – Es war ein Tag der Begegnung über Grenzen hinweg: Einen Tag lang hat die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino am Sonntag, 20. Juli gemeinsam mit der Bevölkerung aller drei Länder ihre “Einheit in der Vielfalt” gefeiert. Der Tradition entsprechend hatte das derzeitige Vorsitzland Südtirol einige Monate vor dem Ende seiner zweijährigen Präsidentschaft zum Euregio-Fest 2025 eingeladen. Ab 1. Oktober übernimmt das Land Tirol den Vorsitz.

Das Euregio-Fest fand heuer im Rahmen des dreitägigen Stadtfestes Bruneck statt. Am Festumzug durch die Stadt, bei dem ein Festwagen der Euregio gewidmet war, nahmen auch der Euregio-Präsident, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth und der Trentiner Landesrat für Wohnbau, Liegenschaften und Autonomiebewusstsein, Simone Marchiori teil.

Im anschließenden Euregio-Dialog am Rathausplatz sagte Euregio-Präsident Kompatscher: “In unserer Euregio leben Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen. Und doch bilden sie als ‘kleines Europa in Europa’ eine Einheit, die sich aus der gemeinsamen Geschichte ergibt und für die wir eine gemeinsame Zukunft mit Mehrwert für die Bevölkerung gestalten wollen.”

Kompatscher, Fugatti und Wohlgemuth verwiesen auf zwei Jahre gemeinsamer Arbeit an neuen Projekten wie dem Euregio-Wetterbericht, dem kulinarischen Filmprojekt “So isst Euregio”, dem Euregio-Ticket oder der geplanten Euregio-Jobbörse, aber auch der Fortsetzung von weit über 100 Projekten in den verschiedensten Bereichen von Gesellschaft, Kultur, Jugend, Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter.

Zudem sprachen drei junge Podiumsgäste – Celina Moser aus Tirol, Simon Mariacher aus Südtirol und Assia Brahimi aus dem Trentino – und Josef Urthaler aus Bruneck als Vertreter der Erwachsenengeneration bei der Podiumsdiskussion über ihren persönlichen Zugang zum Südtiroler Präsidentschaftsmotto “Grenzen überwinden” sowie ihre Visionen und Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung der Euregio. Am Euregio-Infostand konnten sich die Festbesuchenden den ganzen Tag über die gemeinsame Geschichte, Gegenwart und die Euregio-Projekte für die Bevölkerung informieren und bei einem Gewinnspiel der Standortagenturen ihr Wissen über die Euregio testen.