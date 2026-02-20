Europäer setzen Sicherheitsvorkehrungen wegen Iran in Gang

Von: APA/Reuters

Angesichts eines befürchteten Angriffs der USA auf den Iran setzen europäische Staaten Sicherheitsvorkehrungen für ihr Militär im Nahen Osten in Gang. Nach Deutschland verlegte am Freitag auch Norwegen einige seiner rund 60 Soldaten in der Region zurück in die Heimat. Dies sei der Sicherheitslage geschuldet, teilte ein Sprecher der norwegischen Streitkräfte am Freitag mit. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuvor eine Frist bis Anfang März zum Einlenken gesetzt.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin erläuterte, dass die Bundeswehr ihr Personal in Erbil im Irak weiter reduziert habe. Der Einsatzauftrag sei in den vergangenen Wochen in Absprache mit den Partnern schon kontinuierlich heruntergefahren worden. Es halte sich aktuell nur noch das “absolut notwendige Personal” vor Ort auf, der Rest sei über Jordanien nach Deutschland gebracht worden.

AUA setzt Teheran-Flüge bis Ende März aus

Die Lufthansa-Tochter Austrian teilte indes mit, dass sie ihre Flugverbindungen von und nach Teheran bis einschließlich 31. März aussetze. Die Sicherheitsabteilung stehe in enger Abstimmung mit jener des Konzerns und den Sicherheitsbehörden, so die AUA. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität.

Der Iran drohte indes für den Fall eines US-Angriffs mit “entschlossenen und angemessenen” Gegenmaßnahmen. Dabei würden “alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte der feindlichen Streitkräfte in der Region (…) legitime Ziele darstellen”, heißt es in einem Brief des iranischen Botschafters bei den Vereinten Nationen an UNO-Generalsekretär António Guterres.

Das US-Militär unterhält im Nahen Osten eine Reihe von Stützpunkten mit insgesamt Zehntausenden Soldaten. Zugleich betonte Irans diplomatische Vertretung, dass das Land “weder Spannungen noch Krieg anstrebt und keinen Krieg beginnen wird”. In dem Schreiben beteuerte der Iran seine Bereitschaft, weiter an einer diplomatischen Einigung zu arbeiten. Im Konflikt um das iranische Atomprogramm sei es durchaus möglich, “eine dauerhafte und ausgewogene Lösung zu erreichen”.

Trump will nur zehn bis 15 Tage auf Deal warten

Am Donnerstag hatte US-Präsident Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei “so ziemlich das Maximum”. Zugleich drohte er: “Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich.” Kurz zuvor hatte Trump bereits gewarnt, die Welt werde “wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden”, in welche Richtung es mit dem Iran gehen werde.

Bei den Verhandlungen geht es um Irans umstrittenes Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Das Verhandeln über andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt der Iran bisher aus. Teheran beteuert, das Atomprogramm diene zivilen Zwecken, nicht der Entwicklung von Atomwaffen.