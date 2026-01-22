Europäer wollen transatlantisches Bündnis erhalten

Von: apa

Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland sind die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammengekommen. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus diplomatischen Kreisen wird die EU keinen Auftrag zur Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen gegen mögliche US-Zölle geben.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte: “Der europäische Teil der NATO muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.” Zweitens brauche es eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft in Europa. Beides gehe Hand in Hand. Merz zeigte sich dankbar, dass US-Präsident Donald Trump von einer Übernahme Grönlands und von weiteren US-Zöllen gegen europäische Staaten Abstand genommen habe, wollte dies aber nicht weiter kommentieren. Er lege Wert darauf, “dass wir versuchen sollten, die NATO zu erhalten”, sagte Merz. “Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht so einfach auf”, es habe nicht nur militärisch sondern auch politisch Bedeutung. In den Gesprächen heute werde es auch um die Vorbereitung des EU-Gipfels am 12. Februar zu Wettbewerbsfähigkeit gehen.

Frederiksen: “Wir haben etwas gelernt”

Von der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen hieß es: “Wir haben etwas gelernt.” Wenn Europa zusammenstehe, könnten sich die Ergebnisse sehen lassen. “Wir haben NATO gebeten, mehr präsent in Arktis zu sein”, so Frederiksen. Es brauche eine permanente NATO-Präsenz rund um Grönland. Verhandlungen mit den USA über Fragen der Souveränität schloss Frederiksen aus.

Das Meeting findet vor dem Hintergrund des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich der zu Dänemark gehörenden Arktisinsel Grönlands statt. Wie Trump auf Truth Social schrieb, würden die für den 1. Februar geplanten neuen US-Zölle daher nicht erhoben. Eigentlich wollte die EU in Brüssel darüber debattieren, wie die Gegenmaßnahmen zu den von Trump geplanten Zöllen aussehen könnten.

Der polnische Premier Donald Tusk sprach von einem der kritischsten Momente in den Beziehungen mit dem Partner USA. “Ich bin sicher, wir müssen unsere Beziehung schützen”, sagte er. Die USA seien für Polen der wichtigste Partner. Man müsse aber den Unterschied zwischen Dominanz und Leadership verstehen.

Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, plädierte dennoch dafür, das EU-Instrument zur Bekämpfung von Zwangsmaßnahmen zu aktivieren. Dieses liege “seit geraumer Zeit unangetastet in der Schublade und muss jetzt endlich zum Einsatz kommen, um Trump seine Grenzen aufzuzeigen. Heute haben wir die Chance, endgültig einen Riegel vor die Appeasement-Politik der EU gegenüber der derzeitigen US-Administration zu schieben”, sagte Schieder laut Aussendung.