Europäische Jugend trifft sich in Trient

Von: luk

Trient/Bozen – Unter dem Titel „Schools Beyond Regions and Borders“ findet derzeit in der Region Trentino-Südtirol ein internationales Bildungsprojekt statt, das politische Bildung und europäische Werte an Oberschülerinnen und -schüler vermittelt. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Trient ins Leben gerufen und richtet sich an Jugendliche aus zwölf europäischen Ländern.

Der diesjährige Auftakt erfolgte am 6. Mai am Caldonazzo-See, wo sich über 100 Jugendliche bei sportlichen Aktivitäten und Begegnungen kennenlernten. Im Mittelpunkt stand die Veranstaltung am 7. Mai im Konzertsaal der Philharmonie in Trient. Dort präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte, die sie im Laufe des Schuljahres erarbeitet hatten. Vertreterinnen und Vertreter aus Regional- und Lokalpolitik, darunter Regionalpräsident Arno Kompatscher und der Rektor der Universität Trient, Flavio Deflorian, begrüßten die Jugendlichen.

Das seit 2021 bestehende Projekt bringt aktuell 32 Schulen aus Österreich, Bosnien und Herzegowina, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Portugal, Slowenien und Spanien zusammen – zehn davon aus der Region Trentino-Südtirol. Es umfasst englischsprachige Online-Vorlesungen zu europäischen Themen sowie eine jährliche Plenarveranstaltung, bei der die Jugendlichen ihre Ergebnisse präsentieren, an Workshops teilnehmen und interkulturellen Austausch erleben.

Regionalpräsident Kompatscher betonte den Beitrag des Projekts zum europäischen Zusammenhalt: „Ein vereintes Europa lebt vom Dialog der Kulturen, Sprachen und Geschichten.“ Auch der zuständige Landesrat für europäische Integration sprach von einer „greifbaren und lebendigen Erfahrung des europäischen Miteinanders“, die junge Menschen über nationale Grenzen hinweg vernetze.

Die Begegnung wird am 8. Mai auf dem Rittner Hochplateau fortgesetzt. Dort treffen die Jugendlichen im „Haus der Familie“ die ehemalige Wasserspringerin und Olympiasiegerin Tania Cagnotto, mit der sie über Werte wie Disziplin, Einsatz und persönliche Entwicklung diskutieren.