Europas Rechtsaußen-Parteien gratulieren der FPÖ

Von: apa

Nach den starken Zugewinnen der FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich haben Europas Rechtsaußen-Parteien den Freiheitlichen gratuliert. Die Vorsitzende der deutschen AfD, Alice Weidel, schrieb auf X: “Die FPÖ ist laut 1. Hochrechnung stärkste Kraft! Herzlichen Glückwunsch an Herbert Kickl & die FPÖ.” Weidel postete dazu ein Bild von ihr und Kickl.

Der Parteichef des rechtspopulistischen Rassemblement National in Frankreich und Fraktionschef der rechten “Patrioten” im EU-Parlament, Jordan Bardella, schrieb auf X: “Die Regierung, die sie bilden werden, wird die Souveränität, den Wohlstand und die Identität ihres Landes als Priorität haben: Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Verbündeten in der FPÖ im Europäischen Parlament zu sitzen, die heute Abend bei den Parlamentswahlen in Österreich deutlich vorn liegen!” Dazu postete Bardella ein Foto von sich und Kickl.

“Herzlichen Glückwunsch FPÖ!”, schrieb auch Geert Wilders von der nationalistischen Partei für die Freiheit (PVV) in den Niederlanden auf X. “Niederlande, Ungarn, Belgien, Italien, Deutschland, Portugal, Schweden, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik und heute Österreich!”, so Wilders weiter. “Wir gewinnen! Die Zeiten ändern sich! Identität, Souveränität, Freiheit und keine illegale Einwanderung/kein Asyl mehr – danach sehnen sich zig Millionen Europäer!”

Den FPÖ-Wahlsieg begrüßte auch der EU-Parlamentarier Gerof Annemans vom rechten Vlaams Belang in Belgien. “Sehr überzeugender Sieg unserer Freunde und Partner der österreichischen FPÖ!”, schrieb Annemans auf X. Dies sei eine “inspirierende Verstärkung” der “Patrioten”-Fraktion im EU-Parlament “und unseren Ideen”.

Die FPÖ hat bei der Wahl am Sonntag laut ersten Hochrechnungen von APA/ORF/FORESIGHT mit rund 29 Prozent klar Platz eins erreicht. Rang zwei geht demnach an die ÖVP mit gut 26 Prozent. Abgeschlagen auf Platz drei liegt die SPÖ mit 20,5 Prozent. Knapp ist das Rennen zwischen NEOS und Grünen mit 9,1 bzw. 8,7 Prozent. Gescheitert am Einzug sind nach derzeitigem Stand die übrigen Listen.

Die FPÖ ist im EU-Parlament mit dem Vlaams Belang, dem französischen Rassemblement National, der italienischen Lega, der PVV und anderen Rechtsparteien in der Fraktion “Patrioten für Europa”. Die AfD gehört zur anderen rechten Fraktion im EU-Parlament, “Europa der Souveränen Nationen”.