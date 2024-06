Europawahl: “Wählen gehen, christliche Werte fördern”

Von: luk

Bozen – Bischof Ivo Muser ruft gemeinsam mit der diözesanen Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit zur aktiven Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament am 8. und 9. Juni auf, um christliche Werte zu fördern. „Diese Wahlen sollen für Christinnen und Christen ein Anlass sein, gemeinsam an einem geistigen und geistlichen Fundament zu bauen, das Europa eine Seele gibt“, sagt Bischof Muser.

Bischof Muser spricht sich zur Stimmabgabe für pro-europäische Parteien aus: „Der europäische Geist verliert heute an Kraft“, sagt der Bischof und ermutigt deshalb dazu zu „lernen, miteinander zu leben, nicht nebeneinander“.

Die diözesane Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit will Vertreterinnen und Vertreter in das Europäische Parlament entsenden, die sich für ein geeintes Europa stark machen, in dem die universalen Menschenrechte respektiert, die Lasten der Migration solidarisch aufgeteilt und die Bewahrung der Schöpfung ernst genommen werden. Darum fordert die Kommission alle auf: “Geht zur Wahl und unterstützt eine Politik, die für die zentralen christlichen Werte steht, denn wir brauchen Abgeordnete, die die Achtung der Würde jedes Menschen fördern, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens vertreten, sich für das Gemeinwohl im nächsten Europäischen Parlament einsetzen und eine starke Friedenspolitik in Abgrenzung zu autoritären Regimen etablieren. Auch für Südtirol ist die Europäische Union ein wichtiger Beitrag für Offenheit und Frieden. Rückschritte in der Weiterentwicklung der Europäische Union wirken sich auch auf unser Zusammenleben und den Frieden in unserem Lande aus.”