Aktuelle Seite: Home > Politik > Explosion an US-Botschaft in Oslo – “Keine Verletzten”
Polizeieinsatz in Oslo

Explosion an US-Botschaft in Oslo – “Keine Verletzten”

Sonntag, 08. März 2026 | 06:37 Uhr
Polizeieinsatz in Oslo
APA/APA/NTB (Themenbild/Arechiv/nicht aktuell)/JONAS FAESTE LAKSEKJN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. “Es gibt keine Berichte über verletzte Personen”, so die Exekutive. Zeugen berichteten von “aufsteigendem Rauch” und einem “lauten Knall”. Ob die Detonation gegen 01.00 Uhr Ortszeit eventuell in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war vorerst unklar.

“Wir haben festgestellt, dass die amerikanische Botschaft von einer Explosion getroffen wurde”, bestätigte Polizeisprecher Mikael Dellemyr dem Sender NRK. “Wir haben drei Explosionen gespürt, die den Boden zum Beben brachten”, sagte Kristian Wendelborg Einung, der mit Freunden in der Nähe der US-Botschaft auf ein Taxi wartete, gegenüber dem Fernsehkanal TV2. Ähnlich äußerten sich weitere Passanten im Gespräch mit Vertretern der norwegischen Zeitung “Verdens Gang”.

Es gebe aktuell “keine Angaben zur Art des Schadens, dem Explosionsherd und ähnlichen Details”, erklärte Dellemyr, da “die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen”. Ein Bombenkommando sei vor Ort, Ermittler untersuchten den Tatort, befragten Zeugen, während Diensthunde, Drohnen und Hubschrauber an der Suche “nach einem oder mehreren potenziellen Tätern” beteiligten waren, ließ die Polizei weiter wissen.

Dellemyr zufolge gibt es bisher “keine Anzeichen” dafür, dass der Vorfall in der Botschaft in Oslo mit dem Iran-Krieg in Verbindung steht. “Wir bringen ihn nicht mit dem Konflikt in Verbindung. Dafür ist es noch viel zu früh”, sagte der Polizeivertreter TV2. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor. Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei den iranischen Gegenschlägen angegriffen worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
108
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Kommentare
41
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
Kommentare
41
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
Breites Bündnis gegen Bettenstopp-Stopper
Kommentare
32
Breites Bündnis gegen Bettenstopp-Stopper
Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren
Kommentare
21
Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 