Fahrgäste feiern 120 Jahre Mendelbahn

Kaltern – Die Mendelbahn ist eine der längsten und steilsten Standseilbahnen Europas. Bei der 120-Jahr-Feier der Bahn verwiesen LH Kompatscher und LR Alfreider auf die Bedeutung nachhaltiger Mobilitätsmittel.

Der mit letzthin über 206.000 Fahrgästen besonders beliebten Mendelbahn, die seit 120 Jahren in Betrieb ist, wurde heute, 27. Mai in St. Anton in Kaltern eine Feierstunde gewidmet.

“Die Mendelbahn ist das Werk von Visionären und ein Beispiel für nutzer- und umweltfreundliche Mobilität”, unterstrich dabei Landeshauptmann Arno Kompatscher. Heute stehe man vor der Aufgabe, das gestiegene Mobilitätsbedürfnis der Menschen mit den Klimazielen zu vereinbaren, sagte Kompatscher: “Dafür benötigt es umfangreiche Investitionen, um Verkehr zu vermeiden, zu verlagern und zu verbessern. Die 120 Jahre alte Mendelbahn vereint diese drei Säulen nachhaltiger Verkehrspolitik bis heute.”

“Als nachhaltiges Mobilitätsmittel ist die Mendelbahn Teil des öffentlichen Personennahverkehrs in Südtirol”, hob auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider hervor. Die Mendelbahn sei ein umweltfreundliches, bequemes und sicheres Verkehrsmittel und zudem ein Beispiel für eine saubere alpine Mobilität der Zukunft, denn emissions- und staufrei unterwegs zu sein, liege immer mehr im Trend. Auch im SüdtirolPlan für die Mobilität von Morgen sind emissionsarme öffentliche Verkehrsmittel laut Alfreider wichtig, denn sie helfen, jede Menge Fahrten mit Privatwagen einzusparen, nicht nur von Urlaubern und Ausflüglern, sondern wie bei der Mendelbahn auch von Pendlern.

Für die Gemeinde Kaltern jedenfalls sei die Mendelbahn nicht mehr wegzudenken, denn sie bringe Fahrgäste in kürzester Zeit auf den Hausberg, sagte Bürgermeisterin Gertrud Benin Bernard. Jedenfalls sei das 120-jährige Bestehen ein besonderer Grund zum Feiern, betonte auch Gemeindereferent Christoph Pillon.

Mehr als 200.000 Entwertungen im Jahr 2022

Mit 206.457 Entwertungen allein 2022 – Tendenz steigend – sei die Mendelbahn ein Publikumsmagnet unterstrich der Direktor der Südtiroler Transportstrukturen AG Sta Joachim Dejaco und kündigte an, dass in den nächsten Jahren die Verbesserung der Kabinen gemacht werde. Die Bahn trage mit anderen Maßnahmen wie die Aktion, dass Kinder umweltfreundlich zur Schule gelangen, zur nachhaltigen Mobilität in der Gemeinde wesentlich bei, sagte Gemeindereferent Hermann Atz.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder an Verbesserungen gearbeitet, beispielsweise an den Kabinen oder Stationen. Auch die 2019 wieder eröffnete Bar mit Nahversorgungsangebot an der Talstation ist zu einem beliebten Treffpunkt in St. Anton geworden.

Seinerzeit längste und steilste Standseilbahn Europas

Bei der Eröffnung 1903 war die Mendelbahn die längste Standseilbahn der Welt, mit 64 Prozent Steigung die steilste Standseilbahn Europas und die erste elektrisch betriebene Seilbahn Österreichs, erklärte der Historiker Alexander von Egen und berichtete, dass viele bekannte Persönlichkeiten von der östrerreichischen Kaiserin Sissi bis Winnetou-Autor Karl May bereits mit der Bahn gefahren seien. Noch immer zählt sie zu den längsten und steilsten Standseilbahnen in Europa. In nur zwölf Minuten fährt die Mendelbahn über 2,3 Kilometer und überwindet dabei 854 Höhenmeter. Seit 2021 betreibt die landeseigene Sta die Standseilbahn von St. Anton in Kaltern auf den Mendelpass.

Vorgestellt wurde bei der Feierstunde mit Musik von der Bürgerkapelle Kaltern auch die Neuauflage des Buches über die Mendelbahn und dem Mendelpass von Martin Sölva und Gotthard Andergassen. Zum 120-jährigen Bestehen der Mendelbahn gibt es am 27. und 28. Mai ein Fest, das der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Anton Pfuss Alexander Sparer nach der Feierstunde mit Landeshauptmann Kompatscher und Mobilitätslandesrat Alfreider eröffnete.