FBI durchsucht Haus von Trumps Ex-Sicherheitsberater Bolton

Freitag, 22. August 2025 | 14:50 Uhr
APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Von: APA/Reuters

FBI-Agenten haben am Freitag das Haus von John Bolton, dem ehemaligen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, durchsucht. Das Haus Boltons, der sich von einem Anhänger zum vehementen Kritiker Trumps entwickelt hat, werde im Rahmen “einer Untersuchung zur nationalen Sicherheit” durchsucht, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle laut Reuters.

Die Untersuchung des Hauses im Washingtoner Vorort Bethesda sei von FBI-Direktor Kash Patel angeordnet worden, berichtete die New York Post. “NIEMAND steht über dem Gesetz… @FBI-Agenten im Einsatz”, schrieb Patel, ohne Bolton zu erwähnen, kurz nach 7 Uhr früh (Ortszeit) in einem Post auf X, der von einem Sprecher des Weißen Hauses geteilt wurde.

Bolton war während Trumps erster Amtszeit US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses. Seitdem hat er sich aber zu einem Kritiker des republikanischen Präsidenten geworden und bezeichnet Trump als ungeeignet für sein Amt.

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Jänner wiederholt versucht, die Hebel der präsidialen Macht gegen seine vermeintlichen Feinde einzusetzen, nachdem er im Wahlkampf politische Vergeltung versprochen hatte. Der Präsident hatte Bolton zuvor bereits den Personenschutz durch den Secret Service entzogen, der ihm zugestanden worden war, nachdem das US-Justizministerium erklärt hatte, der Iran habe Boltons Leben bedroht. Das Weiße Haus wurde außerdem beschuldigt, unzulässig eingegriffen zu haben, um Bolton daran zu hindern, seine Bestseller-Memoiren zu veröffentlichen, indem es fälschlicherweise behauptete, diese enthielten geheime Informationen.

