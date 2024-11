Finanzielle Unabhängigkeit für Gleichstellung der Geschlechter

Von: Ivd

Bozen – Auf der von Pensplan Centrum AG organisierten Tagung „Frauen und Finanzen – Frauen inspirieren Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen“ sprach der Regionalassessor Carlo Daldoss über das Thema der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen. Laut Präsident Kompatscher ist die finanzielle Selbständigkeit ein Schlüssel zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen und zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.

Einer jüngsten Studie des „Museo del risparmio“ in Turin zufolge haben 18 Prozent, also praktische jede fünfte der in Italien wohnhaften Frauen, weder ein eigenes noch ein gemeinsames Girokonto. Von den Frauen, die ein eigenes Girokonto haben – das heißt 82 Prozent – haben nur 67 Prozent eigenständigen Zugriff darauf, was bedeutet, dass sie zwar ein Konto haben, dieses aber von dem Mitinhaber verwaltet wird. Anderen Untersuchungen zufolge haben sogar 30 Prozent der Frauen in Italien kein eigenes Girokonto.

Der Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss erklärte in seinem Vortrag: „Diese Zahlen verdeutlichen eine Ungleichheit, die nicht ignoriert werden darf. Viele Frauen werden durch das Fehlen einer finanziellen Unabhängigkeit verletzlich und sind in schwierigen oder manchmal sogar gefährlichen Familienverhältnissen gefangen. Wir müssen auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene gemeinsam daran arbeiten – auch durch Maßnahmen zur Förderung der Finanzbildung und der Inklusion von Frauen in das Wirtschaftssystem –, dass alle Frauen über die Instrumente verfügen, um sich eine unabhängige und sichere Zukunft aufzubauen. Die Region bekräftigt ihr Bemühen, alle Initiativen zu unterstützen, die Frauen den Zugang zu voller finanzieller Selbständigkeit erleichtern können, da dies eine wesentliche Voraussetzung für eine echte Gleichstellung der Geschlechter und eine gerechtere Gesellschaft ist.“

Der Präsident der Region Arno Kompatscher war bei der Tagung nicht zugegen, wollte aber dennoch Stellung zum Thema nehmen: „In den vergangenen Jahren haben wir mit Überzeugung die Einführung von Initiativen der Finanzbildung im Rahmen der Programme von Pensplan Centrum AG unterstützt, die sich vor allem an Schülerinnen und Studentinnen richten. Die Unterschiede zwischen Geschlechtern und Generationen bezüglich des Finanzwissens müssen unbedingt beseitigt werden. Dieses Finanzwissen bildet die Grundlage für die finanzielle Unabhängigkeit und ist auch der Schlüssel zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Zu viele Frauen bleiben in missbräuchlichen Beziehungen, weil sie keine Mittel haben, um zu fliehen oder sich ein eigenes Leben aufzubauen. Wir müssen auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene – auch mit den beiden Provinzen – daran arbeiten, dass alle Frauen über die Instrumente verfügen, um sich eine unabhängige und sichere Zukunft aufzubauen.“