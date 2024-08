Flaschendiebstahl und Größenwahn: Trump im NABJ-Interview

Von: Ivd

Washington D. C. – Donald Trump hat während seines Auftritts bei der National Association of Black Journalists (NABJ) gestern Abend für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – und dass nicht nur wegen seiner bizarren Aussagen. Ob gewollt oder ungewollt nahm Trump statt seiner die Wasserflasche der ABC-Reporterin Rachel Scott, mit der er zuvor aneinandergeraten war.

Während des Interviews, das von drei schwarzen Journalistinnen geführt wurde, gab Trump eine Reihe verwirrender Antworten. Unter anderem bezeichnete er sich als den „besten Präsidenten für die schwarze Bevölkerung seit Abraham Lincoln“. Besonders schockierend war seine Behauptung, Kamala Harris sei erst kürzlich „eine schwarze Frau geworden“. Der Fakt, dass die Eltern von Harris aus Jamaika und Indien stammen, widerlegt diese Behauptung.

Die Sache mit der Flasche

Trotz dieser und weiterer streitbarer Aussagen und dem vorzeitigen Abbruch des Interviews war es doch eine andere Szene, die das Internet in Aufruhr versetzte: Jeder der Panel-Gäste hatte eine Wasserflasche zu seiner Linken stehen. Trump gefiel die Flasche wohl nicht und schnappte sich daher die Flasche der ABC-Reporterin Rachel Scott und scheiterte in einem ersten Versuch daran, die Flasche zu öffnen. Zuvor waren die beiden Flaschenbeansprucher verbal aneinandergeraten. Später schaffte Trump es doch, die Flasche zu öffnen und genehmigte sich einen Schluck.

Trump just took the ABC reporters water bottle 🤣 pic.twitter.com/471GAexbVS

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 31, 2024