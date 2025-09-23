Flavio Ruffini zum stellvertretenden Ressortdirektor ernannt

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 22. September Flavio Ruffini mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Direktor des Ressorts Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport ernannt. Die Ernennung gilt für die Dauer des entsprechenden Auftrags des Ressortdirektors.

Flavio Ruffini bekleidete von 2009 bis 2012 die Position des Leiters des Ressorts Raumordnung, Umwelt und Energie. Seit seinem Eintritt in den Landesdienst im Jahr 2012 ist er als Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz tätig.

Unter seiner Leitung konnte die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ihre Arbeit im Bereich Umweltschutz, Klimapolitik und nachhaltige Raumentwicklung erfolgreich weiterentwickeln. Dabei standen strategische Planung, Digitalisierung und zielgerichtete Projekte im Vordergrund.