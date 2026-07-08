Fokus auf Familienbetriebe, Wälder und ländlichen Raum

Von: luk

Meran – Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat Landwirtschafts- und Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher Bilanz über die bisherige Arbeit gezogen. Bei einer Pressekonferenz in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran stellte er die wichtigsten Maßnahmen der vergangenen zweieinhalb Jahre sowie die Schwerpunkte für die zweite Hälfte der Amtszeit vor.

Im Bereich Landwirtschaft verwies Walcher auf die Anpassung des Höfegesetzes mit stärkerem Fokus auf aktiv bewirtschaftete Höfe, die gezielte Förderung von Vollerwerbs- und Kleinbetrieben sowie die Wiedereinführung der Weideprämie zur Unterstützung der Milch- und Almwirtschaft. Zudem seien über den staatlichen Wiederaufbauplan PNRR rund 15 Millionen Euro für die Modernisierung und Präzisionslandwirtschaft in Südtirol bereitgestellt worden. Insgesamt profitierten 736 landwirtschaftliche Betriebe von den Förderungen.

Für die kommenden Jahre kündigte Walcher an, sich im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028 für eine langfristige Absicherung der kleinstrukturierten Landwirtschaft einzusetzen. Weitere Schwerpunkte seien die Stärkung der Berg- und Almwirtschaft, die Förderung der Viehzucht sowie eine bessere Vermarktung heimischer Agrarprodukte. Gleichzeitig sollen jungen Menschen attraktivere Perspektiven im ländlichen Raum geboten werden.

Im Bereich Forstwirtschaft hob Walcher die Einführung des Waldfonds und des Holzbaufonds hervor. Beide Instrumente sollen die nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern, den Einsatz von heimischem Holz stärken und zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Neue Förderrichtlinien unterstützen zudem Waldbesitzer bei der Bekämpfung des Borkenkäfers und bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel.

Zu den weiteren Maßnahmen zählen neue Förderungen für das ländliche Wegenetz, die Einrichtung einer Wildbeobachtungsstelle sowie die Umsetzung der ersten regulären Wolfsentnahmen in Italien.

Für die zweite Hälfte der Legislaturperiode kündigte Walcher verstärkte Investitionen in den Schutzwald, die Waldbrandprävention sowie in Beregnungs- und Löschbecken an. Außerdem sollen das ländliche Wegenetz weiter ausgebaut und der Einsatz von heimischem Holz im Bau- und Energiebereich verstärkt werden.