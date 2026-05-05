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Fortschritt bei PNRR, Debatte um Sprachzertifikate und Kritik an Pflege-System

Dienstag, 05. Mai 2026 | 17:01 Uhr
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Von: luk

Bozen – Im Südtiroler Landtag ist die Aktuelle Fragestunde mit einer breiten Themenpalette fortgesetzt worden. Im Fokus standen unter anderem der Stand der PNRR-Projekte, gefälschte Sprachzertifikate, Pflegeeinstufungen sowie Fragen zu Kultur und Sicherheit.

Beim nationalen Aufbauplan (PNRR) sieht die Landesregierung Südtirol auf Kurs. Landesrätin Magdalena Amhof erklärte, dass derzeit rund 4.100 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1,45 Milliarden Euro laufen. Von den Landesprojekten seien knapp die Hälfte bereits in Umsetzung, gefährdete Fördermittel gebe es aktuell nicht.

Für Diskussion sorgten erneut gefälschte Sprachzertifikate. Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte, dass gemeinsam mit der Finanzpolizei Kontrollen durchgeführt werden. Verdächtige Zertifikate würden einzeln überprüft, die Aufarbeitung reiche derzeit bis ins Jahr 2019 zurück.

Auch die Entwicklung der Museen wurde thematisiert. Laut Landesrat Philipp Achammer wurden 2024 rund 1,6 Millionen Eintritte gezählt – weniger als vor der Pandemie. Neue Angebote sollen die Besucherzahlen wieder steigern.

Kritik gab es an der Pflegeeinstufung. Landesrätin Rosmarie Pamer verwies auf über 7.400 Anträge im Jahr 2025, von denen der Großteil bereits bearbeitet wurde. Die Kapazitäten sollen durch zusätzliche Teams weiter ausgebaut werden.

Beim Familiengeld verwies Pamer darauf, dass die Berechnung über den staatlichen ISEE-Index erfolgt und sich die Ausgaben zuletzt erhöht haben. Gleichzeitig beklagten Abgeordnete, dass einzelne Familien – etwa in der Landwirtschaft – durch neue Kriterien herausfallen.

Weitere Themen waren eine geplante Tourismuszone im Martelltal, Fragen zur Rolle der Dirigentin Beatrice Venezi im Kulturbeirat sowie ein Gewaltvorfall in einem Nachtbus. Sicherheitslandesrätin Ulli Mair kündigte an, weiter auf Prävention und Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden zu setzen.

Die Fragestunde endete mit Kritik aus der Opposition an der Länge einzelner Wortmeldungen.

Bezirk: Bozen

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