Forum Alpbach plant heuer Video-Liveschaltung mit Papst Franziskus

Das Europäische Forum Alpbach könnte heuer mit einem ganz besonderen Eröffnungsredner aufwarten: Zum Auftakt der “Europe in the World Days” (24.-27.8.) ist eine Video-Liveschaltung mit Papst Franziskus geplant, wie die Organisatoren am Montagabend in Wien im Gespräch mit Journalisten mitteilten. Das diesjährige Generalthema des zum 80. Mal stattfindenden Events ist “Moment of Truth”. Erwartet werden wieder mehr als 4.000 Teilnehmer.

Forums-Präsident Andreas Treichl verwies auf den speziellen Zeitpunkt, zu dem der Kongress heuer stattfindet – “zwei Monate nach der EU-Wahl, ein Monat vor der Wahl in Österreich, drei Monate vor der Wahl in Amerika”: “Wir gehen in eine Zeit hinein, die Europa und die Welt massiv verändern kann.”

Zur Programmplanung sagte Treichl, man sei “in der Gestaltung weit vorangeschritten”. Ein paar wesentliche Entscheidungen, auch was die Redner und Panelteilnehmer betreffe, habe man sich aber bis nach der EU-Wahl offengelassen. Das Programm soll bis August noch laufend erweitert werden.

Ihr Kommen bereits zugesagt haben laut den Organisatoren etwa der montenegrinische Präsident Jakov Milatovic, der polnische Justizminister Adam Bodnar, die deutsche Europa-Staatsministerin Anna Lührmann und der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer.

Auch internationale Organisationen werden wieder in Alpbach vertreten sein – beispielsweise durch die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Schmid, und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO/IAEA), Rafael Grossi. Anreisen werden demnach außerdem die Nobelpreisträger Anton Zeilinger und Joseph Stiglitz, aber auch Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsbereich wie Infineon-Austria-CEO Sabine Herlitschka.

Zudem werden zahlreiche Regierungsmitglieder aus Österreich und anderen europäischen Ländern sowie Europaabgeordnete erwartet. Die österreichische Politik dürfte laut Forums-Generalsekretär Feri Thierry wieder “stark vertreten” sein. Man rechne mit zehn bis zwölf österreichischen Regierungsmitgliedern in Alpbach, so Thierry. Interesse bemerke man auch von Parteien, “die üblicherweise nicht nach Alpbach kommen”, sagte Treichl. “Wie wir das dann organisieren, da haben wir noch ein bisschen Zeit.”

Das Forum findet heuer von 17. bis 30. August statt und orientiert sich inhaltlich an den Schwerpunktbereichen Klima, Wirtschaft und Finanzen, Sicherheit und Demokratie. Es ist in fünf Module gegliedert. Den Beginn machen die “Euregio Days (17./18.8.) mit Fokus auf die Europaregion Tirol/Südtirol/Trentino und mit dem traditionellen “Tirol-Tag”. Die “Seminar Days” (18.-24.8.) richten sich wiederum speziell an rund 500 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus aller Welt, die aus mittlerweile mehr als 7.000 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt werden.

Während der “Lab Days” (22.-24.8.) setzen sich Expertinnen und Experten mit konkreten Fragestellungen auseinander. Danach folgen die “Europe in the World Days” (24.-27.8.), an denen verstärkt Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der europäischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zusammenkommen sollen, und die “Austria in Europe Days” (27.-30.8.), die sich auf die Rolle Österreichs in Europa konzentrieren.