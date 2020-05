Forum Politkerrenten hat genug von „klugen Sprüchen“

Bozen – Das Forum Politikerrenten kritisiert die ständigen Presseaussendungen der regierenden SVP und Lega, „die sich rühmen, dass sie den Südtirolern endlich wieder Perspektiven gegeben haben“.

„Selbstlob stinkt“, findet Hansjörg Kofler, Sprecher des Forums Politikerrenten, „denn bis heute hat noch kein Südtiroler einen einzigen Cent an Unternehmensbeitäge erhalten. Nicht einmal die Lohnausgleichskasse wurde den Südtirolern ausbezahlt, obwohl im restlichen Italien schon fast alle Lohnabhängigen ihr Geld erhalten haben.“

Franz Mitterer, selbst Unternehmer in Bozen, nimmt insbesondere Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer in die Pflicht: „Lieber Herr Achammer, Sie werfen der Regierung in Rom Angstmache vor, doch von Ihnen ist bislang nichts gekommen außer leere Versprechungen.“

Das Forum Politikerrenten fordert: „Schluss mit dem Sprücheklopfen, es müssen Taten folgen. Kürzt euch in der Krisenzeit euer fürstliches Politiker-Gehalt und stellt es den bedürftigen Personen zur Verfügung!“