Forza Italia plant Neustart in Bozen

Bozen – Die “Forza Italia” will in Südtirol wieder durchstarten: Bei einem Besuch in Bozen betonte Maurizio Gasparri, Fraktionschef der Forza-Italia im Senat, dass die Partei trotz schwieriger Zeiten weiterhin eine feste Größe sei. „Die Botschaft von heute ist klar: Forza Italia ist da“, erklärte er mit Blick auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen.

Gasparri räumte ein, dass die Partei nach dem Tod von Silvio Berlusconi vor einer ungewissen Zukunft stand. Doch bei den Europawahlen habe sie sich behauptet und bei den Regionalwahlen ihre Ergebnisse sogar verdoppelt. Nun gelte es, das politische Gewicht von Forza Italia auch in Trentino-Südtirol auszubauen.

Dafür setzt die Partei auf neue Führungskräfte, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa: Christian Bianchi, ehemals im Popolo della Libertà aktiv, wurde kürzlich zum neuen Südtiroler Parteikommissar ernannt. Unterstützung erhält er vom ehemaligen Bürgermeister von Verona, Flavio Tosi, der als regionaler Beauftragter fungiert. Gemeinsam sollen sie die Kandidatenlisten für Bozen und Trient aufstellen und die Partei in der gemäßigten Wählerschaft stärken.

Während seines Aufenthalts in Bozen traf Gasparri am Samstag auch auf hochrangige Vertreter der Südtiroler Volkspartei, darunter Landeshauptmann Arno Kompatscher, die SVP-Politiker Dieter Steger, Meinhard Durnwalder und Herbert Dorfmann sowie den Regierungskommissar Vito Cusumano.