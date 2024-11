FPÖ-Regierungsbeteiligung in Vorarlberg: Südtiroler Freiheitliche gratulieren

Von: mk

Bozen – Der Landesparteiobmann der Südtiroler Freiheitlichen, Roland Stauder, gratuliert den Vorarlberger Freiheitlichen zur Regierungsbeteiligung.

„Nach dem starken Abschneiden der Vorarlberger FPÖ war eine Regierungsbeteiligung wichtig, um den Wählerwillen zu berücksichtigen, der grün-linken Experimenten zu Recht eine dezidierte Absage erteilt hatte. Erfreulich ist, dass die FPÖ in Vorarlberg das Ressort für öffentliche Sicherheit übernimmt und folglich freiheitliche Ansichten für eine konsequente Sicherheitspolitik auch in Vorarlberg im Vordergrund stehen werden. Der FPÖ Vorarlberg möchte ich zur Regierungsbeteiligung herzlichst gratulieren und ich freue mich auf einen künftigen Austausch“, schreibt Landesparteiobmann Roland Stauder in einer Presseaussendung.

Die FPÖ werde in Vorarlberg künftig die Agenden Verkehr, Familie, Jugend, Sicherheit, Integration, Energie und Hochbau übernehmen und stelle zwei von insgesamt sieben Regierungsmitgliedern.

„Freiheitliche Politik steht in Südtirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich in Regierungsverantwortung, was unterstreicht, dass freiheitliche Politik in der Lage ist, die drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen. Wir blicken derzeit gespannt in die Steiermark und wünschen uns ein weiteres blaues Bundesland“, schließt Stauder.