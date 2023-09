Fragen quer durch alle Bereiche

­Bozen – Fragen und Antworten zu Super-GIS, Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Bozen, Bringungsprämie, Deutschsprachigkeit bei gesamtstaatlichem Telefonanbieter, Experten-Arbeitstisch zum Schutz vor Höfe-Abverkauf, ÖPNV und hohen Energiepreisen gab es heute im Südtiroler Landtag.

Zu Beginn der diesjährigen September-Sitzungsfolge des Landtags, der letzten Sitzung der laufenden XVI. Legislaturperiode, gedachten die Abgeordneten mit einer Schweigeminute Gerold Meraners: Der ehemalige Abgeordnete ist am 26. August verstorben; er war von 1983 bis 1993 Mitglied des Landtags.

Es folgte sodann die aktuelle Fragestunde, der erste institutionelle Punkt auf der Tagesordnung.

Zunächst erkundigte sich die Demokratische Partei – Bürgerlisten zu „GIS und leerstehenden Wohnungen“: Es heiße, die Erhöhung der GIS habe zu keiner nennenswerten Bereitschaft geführt, mehr zu vermieten und weniger Steuern zu zahlen. Es wurden Daten dazu angefragt, wie viele Immobilien im Land als leerstehend eingestuft seien und auf wie viele Immobilien im Land die Super-GIS angewandt werde. Laut Gemeindenverband liegen diese Daten noch nicht vor, antwortete die Landesregierung.

Das Team K fragte, wie es mit den Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin SAR 1 und SAR 2 am Krankenhaus Bozen weitergehe – insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Direktoren der Abteilungen bereits ausgeschieden sind bzw. in Kürze ausscheiden werden. Der zuständige Landesrat berichtete, dass geschäftsführende Direktoren bereits ernannt worden seien und dass die vakanten Stellen in den Abteilungen relativ gering seien. Es gebe keine geschlossenen oder inaktiven OP-Säle; die Nutzbarkeit derselben hänge mit dem verfügbaren Personal zusammen. Von 15 Betten in der Abteilung SAR 2 seien 7 inaktiv.

Mit forstwirtschaftlichen Förderungen bzw. der Bringungsprämie befasste sich eine Anfrage der SVP: Es ging darin u.a. um die im Zeitraum 2018–2022 eingereichten Ansuchen, Gründe für die Ablehnung derselben und genehmigte, aber noch nicht ausbezahlte Beiträge sowie die Gründe für letzteres. Die Landesregierung erklärte, dass sich die Situation des heimischen Waldes in den vergangenen fünf Jahren dramatisch verändert habe. Man habe zuletzt ca. 100 Mio. Euro an Unterstützungsmaßnahmen ausgegeben, zum Teil direkt an die Waldbesitzer, zum Teil über die Forstbehörden und andere öffentliche Stellen. 4.835 Gesuche seien angenommen worden, 15 Gesuche aufgrund von fehlenden Unterlagen abgelehnt, weitere 1.513 Gesuche wurden nicht genehmigt, weil die Mittel fehlten. Mehr als sechs Mio. Euro wurden bereits ausbezahlt, nicht ausbezahlt wurden etwa acht Mio. Euro – dies u.a. aufgrund der Co-Finanzierung aus EU-Mitteln. Man habe mehr Personal zur Verfügung gestellt, um die Gesuche abzuwickeln. Durch die Reduzierung des bürokratischen Aufwands schaffe man es, die genehmigten Gesuche noch in diesem Jahr auszuzahlen.

„TIM: ‘Ma lei é italiano, parla italiano!’“ war der Titel einer Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit: Diese wollte Informationen bezüglich des deutschsprachigen Dienstes der Telefongesellschaft TIM einholen bzw. ob dieser verpflichtend sei. Das zuständige Landesregierungsmitglied führte aus, dass die Konzessionsnehmer des öffentlichen Dienstes, selbst wenn es Privatunternehmen seien, sowohl den italienisch- als auch den deutschsprachigen Dienst anbieten müssten. Man habe eine entsprechende Beschwerde eingereicht.

Über den Stand Umsetzung eines Beschlussantrags zur Einrichtung eines Experten-Arbeitstischs zum Schutz vor Höfe-Abverkauf erkundigten sich Perspektiven Für Südtirol in ihrer Anfrage. Der zuständige Landesrat antwortete, es habe zwei Expertentische zum Thema gegeben: einen abteilungsinternen und einen des Südtiroler Bauernbunds, der zudem ein Rechtsgutachten zum Thema in Auftrag gegeben habe. Man wolle die Ergebnisse aus beiden Tischen zusammenführen und Klarheit in der weiteren Vorgehensweise finden. In den nächsten Wochen solle ein diesbezüglicher Vorschlag vorliegen.

Die Freiheitlichen fragten nach den Busdiensten im ÖPNV, die in den vergangenen Jahren neu organisiert worden sind. U.a. ging es um die Auslastung der Dienste, die Kosten, die Ticketeinnahmen, Unterkonzessionäre und Bedingungen der Konzessionsvergabe. Laut Landesregierung sei die Neuausschreibung aufgrund von Vorgaben des Landesmobilitätsgesetzes von 2015 und europäischer Richtlinien erfolgt. Die Auslastung der Regionalbusse habe 2019 rund 17 Prozent betragen, 2022 seien es 20,2 Prozent gewesen, für die Urban- und Regionalbusse 19,2 Prozent. 2017 hätten die Einnahmen 42 Mio. Euro betragen, heute – pre-pandemie – sei man bei ca. 39 Mio. Euro. Die Anzahl der Passagiere habe im Vergleich zu vor der Pandemie um 18,8 Prozent abgenommen, die Einnahmen um 16 Prozent. Der Landesrat verlas dann verschiedene Auflistungen, u.a. jene der Unternehmen bzw. Bietergemeinschaften, die bei der Neuausschreibung die Zuschläge erhalten hatten, und zu welchem Km-Preis. Für die Treibstofferhöhung habe man Staatsbeiträge erhalten, die man aufgrund der Kilometerleistung an die Konzessionäre weitergegeben habe.

In einer Anfrage der Fraktion Enzian ging es darum, dass Südtirol in sehr vielen Bereichen Spitzenreiter sei: bei Strom-, Gas- und Kraftstoffpreisen, aber auch beim schlechtesten Rating Italiens bei Sanität und Wartezeiten. Es wurden u.a. Infos zur Preisbildung angefragt. Die Landesregierung erklärte, dass sich die Treibstoffpreise aus fixen und variablen Bestandteilen zusammensetzten, dazu käme die relativ geringe Marge, die den Händlern bleibe. Der Gaspreis setze sich aus mehreren Komponenten zusammen: Transport, Lagerung und Verteilung, den Rohstoffkosten, Steuern und Akzisen. Man unterscheide zwischen geschütztem und freiem Markt. Die größten Profite gingen an die Produzenten und Trader, aber Dank Steuern und Akzisen erhalte auch der Staat einen relevanten Anteil. Das Land könne keinen eigenen Weg gehen, weil es sich in einem europäischen Energiemarkt bewege. Alperia aber sei mit ihrem Angebot den Bedürfnissen der Bürger entgegengekommen.