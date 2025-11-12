Aktuelle Seite: Home > Politik > Frankreich gedenkt der Opfer der Anschläge von 2015
Frankreich gedenkt der islamistischen Terroranschläge von 2015

Frankreich gedenkt der Opfer der Anschläge von 2015

Mittwoch, 12. November 2025 | 21:32 Uhr
Frankreich gedenkt der islamistischen Terroranschläge von 2015
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Von: APA/AFP

Frankreich gedenkt am Donnerstag der Opfer der islamistischen Anschläge in Paris vor zehn Jahren. Drei Terrorkommandos hatten am 13. November 2015 wahllos Menschen am Fußballstadion Stade de France, in Straßencafés und im Konzertsaal Bataclan getötet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will alle Anschlagsorte aufsuchen und der insgesamt 132 Toten gedenken. Zwei von ihnen hatten sich infolge der psychischen Belastung Jahre nach dem Anschlag das Leben genommen.

Die Gedenkzeremonien beginnen um 11.30 Uhr am Stade de France, anschließend begibt sich Macron zu den damals betroffenen Straßencafés und um 14.30 zum Konzertsaal Bataclan. Um 18.00 wird ein Gedenkgarten in der Nähe des Pariser Rathauses eröffnet. Der Eiffelturm soll in den Landesfarben blau, weiß und rot angestrahlt werden. Schon seit mehreren Tagen ehren Menschen die Opfer mit Blumen und Kerzen auf dem Pariser Platz der Republik.

