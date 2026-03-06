Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren

Von: apa

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis mit Sitz in Völs hat sich auf die Suche nach “potenziellen Partnern” begeben. Laut einem Bericht der deutschen “Lebensmittelzeitung” soll das Unternehmen seine Fühler in Richtung Deutschland ausgestreckt und Investorenbriefe verschickt haben. Auch von Gesprächen mit Spar und Rewe war die Rede. MPreis selbst ging auf Nachfrage nicht näher darauf ein und sprach gegenüber der APA von der Prüfung einer “strategischen Möglichkeit”.

Die MPreis-Geschäftsführung verwies auf ein “dynamisches und wettbewerbsintensives Umfeld”, in dem sich der Lebensmitteleinzelhandel aktuell befinde. “Strategische Kooperationen sind in diesem Zusammenhang eine bewährte und branchenübliche Praxis, um im Wettbewerb mit multinationalen Konzernen bestehen zu können und gleichzeitig das bestmögliche Angebot für die Kundschaft zu sichern”, hieß es weiter. Daher würde eine Kooperation geprüft, dahingehende “konstruktive Gespräche” wurden ins Treffen geführt. Laut “Lebensmittelzeitung” soll das Beratungsunternehmen PwC dabei unterstützen.

Der “Platzhirsch” im Tiroler Lebensmittelhandel hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt – Wechsel in der Geschäftsführung waren die Folge. So war etwa der deutsche Restrukturierungsexperte Stefan Gros für einige Zeit mit an Bord. Im Sommer des Vorjahres traten dagegen neben David Mölk und Ingo Panknin noch Jakob und Mathias Mölk sowie Gerhard Gocek in die Leitung des Familienunternehmens ein. 2024 verbesserten sich die Zahlen wieder. Während im Jahresabschluss 2023 noch ein Verlust in Höhe von rund 17 Mio. Euro angegeben worden war, reduzierte sich dieser im Jahr 2024 deutlich auf 7,3 Mio. Euro.