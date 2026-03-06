Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren
Finanzielle Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren

Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren

Freitag, 06. März 2026 | 15:50 Uhr
MPreis will künftig mit weniger Mitarbeitern auskommen
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis mit Sitz in Völs hat sich auf die Suche nach “potenziellen Partnern” begeben. Laut einem Bericht der deutschen “Lebensmittelzeitung” soll das Unternehmen seine Fühler in Richtung Deutschland ausgestreckt und Investorenbriefe verschickt haben. Auch von Gesprächen mit Spar und Rewe war die Rede. MPreis selbst ging auf Nachfrage nicht näher darauf ein und sprach gegenüber der APA von der Prüfung einer “strategischen Möglichkeit”.

Die MPreis-Geschäftsführung verwies auf ein “dynamisches und wettbewerbsintensives Umfeld”, in dem sich der Lebensmitteleinzelhandel aktuell befinde. “Strategische Kooperationen sind in diesem Zusammenhang eine bewährte und branchenübliche Praxis, um im Wettbewerb mit multinationalen Konzernen bestehen zu können und gleichzeitig das bestmögliche Angebot für die Kundschaft zu sichern”, hieß es weiter. Daher würde eine Kooperation geprüft, dahingehende “konstruktive Gespräche” wurden ins Treffen geführt. Laut “Lebensmittelzeitung” soll das Beratungsunternehmen PwC dabei unterstützen.

Der “Platzhirsch” im Tiroler Lebensmittelhandel hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt – Wechsel in der Geschäftsführung waren die Folge. So war etwa der deutsche Restrukturierungsexperte Stefan Gros für einige Zeit mit an Bord. Im Sommer des Vorjahres traten dagegen neben David Mölk und Ingo Panknin noch Jakob und Mathias Mölk sowie Gerhard Gocek in die Leitung des Familienunternehmens ein. 2024 verbesserten sich die Zahlen wieder. Während im Jahresabschluss 2023 noch ein Verlust in Höhe von rund 17 Mio. Euro angegeben worden war, reduzierte sich dieser im Jahr 2024 deutlich auf 7,3 Mio. Euro.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
81
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
75
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
69
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Kommentare
42
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 