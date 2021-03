Franz Ploner: Krösus unter den Abgeordnete

Bozen – Die jährliche Veröffentlichung der Steuererklärung der Südtiroler Landtagsabgeordneten gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, in die Vermögenssituation der Südtiroler Politiker zu blicken.

Dabei stellt die Tageszeitung Alto Adige in diesem Jahr fest, dass nicht Landeshauptmann Arno Kompatscher oder Gesundheitslandesrat Thomas Widmann im Jahr 2019 das höchste Einkommen angegeben haben, sondern – wie schon im Jahr zuvor – Franz Ploner vom Team K der Top-Verdiener im Hohen Hause ist. Er deklariert ein besteuerbares Einkommen von 185.221 Euro.

Helmut Tauber von der SVP landet mit 180.183 Euro auf dem zweiten Platz. Rita Mattei von der Lega komplettiert die Spitze mit 174.486 Euro.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat 2020 für das Jahr 2019 131.083 Euro an Einkommen angegeben. Er liegt damit im Mittelfeld und praktisch gleichauf wie Paul Köllensperger (Team K), Landesrat Philipp Achammer oder Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit.

Der SVP-Arbeitnehmer-Vertreter Helmuth Renzler hat mit 133.938 Euro etwas mehr verdient.

Jasmin Ladurner kommt auf 103.981 Euro. Der Landtagsabgeordnete von L’Alto Adige nel cuore – Fdl, Alessandro UrzÍ, hat 2019 ein erfolgreiches Jahr zu vermelden. 154.338 Euro an besteuerbares Einkommen hat er angegeben. Gesundheitslandesrat Thomas Widmann hat hingegen 111.374 Euro deklariert.

Die Vermögenssituation der Südtiroler Politiker ist damit im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

Auch was die Abgeordneten mit dem Geld getan haben, wird aufgeschlüsselt: So hat Renzler 2019 in Aktien investiert. Rita Mattei hat hingegen Teile ihres Einkommens in Vorsorge- und Investmentfonds gesteckt. Landesrat Arnold Schuler (123.097 Euro) hat in Immobilien und Investmentfonds investiert.