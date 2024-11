Französischer Botschafter Briens besucht Landeshauptmann Kompatscher

Von: mk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat den französischen Botschafter in Italien, Martin Briens, im Palais Widmann empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen sowie die Vorstellung des Landes Südtirol und seiner Autonomie.

Landeshauptmann Kompatscher betonte die Bedeutung einer konstruktiven Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. In diesem Zusammenhang stellte er Botschafter Briens das Projekt des Zentrums für Bibliotheken, Autonomie und Minderheiten vor, das in eine Kooperation mit den Vereinten Nationen eingebunden ist.

Martin Briens zeigte Interesse an Südtirols Ansatz in der Minderheitenpolitik und würdigte die Erfahrungen des Landes im Bereich kultureller Vielfalt und Minderheitenrechte als wertvollen Beitrag zum europäischen und internationalen Dialog.

Martin Briens ist seit Juli 2023 französischer Botschafter in Italien. Zuvor war er unter anderem Kabinettschef der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly und hat im französischen Europa- und Außenministerium sowie in Auslandsvertretungen in Peking und Washington verschiedene Positionen ausgeübt.