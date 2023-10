Fratelli d’Italia und Lega wollen zusammen in Verhandlungen mit SVP gehen

Bozen – Nach Allerheiligen steht in Südtirol eine spannende politische Phase an: Die Sondierungsgespräche der SVP mit den anderen Parteien werden aufgenommen und an deren Ende Koalitionsverhandlungen geführt.

Dabei wollen die italienischen Rechtsparteien Fratelli d’Italia und Lega gemeinsam auftreten, wie die “Brüder Italiens” in einer Aussendung mitteilen. Die italienische Sprachgruppe würde damit in einer neuen Landesregierung am besten vertreten sein, heißt es.

Tatsächlich stellen die beiden Parteien drei der fünf italienischen Landtagsabgeordneten.