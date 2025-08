Ordnungshüter spüren Drogen in Meran auf

Von: mk

Meran – Rund 15 Einsatzkräfte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei samt Hundestaffel und der Meraner Stadtpolizei standen am Samstag im Einsatz – ebenso wie Soldaten Heeres, die Teil der Operation „Strade Sicure“ sind. Grund waren Kontrollen, die Quästor Giuseppe Ferrari im Einklang mit den Beschlüssen des Landessicherheitskomitees angeordnet hat.

Die Ordnungshüter konzentrierten sich hauptsächlich auf den Bereich rund um den Bahnhof und den angrenzenden Park sowie auf die Meraner Altstadt.

Ein 35-jähriger Marokkaner, der bereits vorbestraft ist, wurde in der Nähe des Bahnhofs aufgehalten. Er zeigte sich sofort unkooperativ, gleichzeitig schlug der Drogenhund an – und in der Tat: In seiner Hosentasche hatte er ein Päckchen mit zehn Gramm Haschisch bei sich. Der Mann wurde angezeigt.

Wenig später hat die Polizei in der Garibaldi-Straße einen 30-Jährigen aus Mali identifiziert. Auch er war bereits in Zusammenhang mit Drogen vorbestraft und verhielt sich in Anwesenheit der Ordnungshüter auffallend nervös. Bei einer Durchsuchung stellte sich heraus: In seinem Rucksack befand sich ein Päckchen mit rund 15 Gramm Haschisch.

Insgesamt hat die Polizei 70 Personen und 21 Fahrzeuge an drei Straßenabschnitten kontrolliert. Zudem wurden zwei öffentliche Lokale und sowie eine Wettbüro überprüft.