Frauenausschuss SVP Meran neu gewählt

Meran – Am 12. Februar hat der Frauenausschuss der SVP Meran das neue Führungsduo gewählt. Mit Renate König als Vorsitzende und Melanie Trojer als stellvertretende Vorsitzende übernehmen zwei motivierte Frauen einen Ortsauschuss, der aus mehr als 20 neuen wie auch erfahrenen Frauen besteht. Auf Basis der guten Arbeit des vorhergehenden Führungsduos Jutta Telser und Sonja Pircher werde nun weitergemacht.

„Mein größtes Anliegen”, sagt die neu gewählte Vorsitzende Renate König, „ist es, so viele Frauen wie möglich in politische Gremien zu bringen, damit bei allen Entscheidungen, die in den nächsten auch Covid-bedingt schwierigen Jahren getroffen werden, die weibliche Perspektive miteinfließt. Die gesellschaftspolitischen Themen und Probleme von Frauen und Männern müssen zusammen diskutiert und gelöst werden. Es braucht Frauen und Männer gleichermaßen in allen Gremien und Führungspositionen, um gute und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu setzen. Wir müssen nun Handeln!”

Auch Melanie Trojer ist davon überzeugt, “dass Frauen aus den verschiedensten Bereichen ihre Kompetenz und Erfahrung einbringen können und wollen, wie zum Beispiel in den Bereichen Sicherheit, Verkehr, Umwelt, Urbanistik, Wirtschaft und viele mehr”.

“In Meran stellten sich bei der Gemeinderatswahl 2020 kompetente, offene, liberale und innovative SVP Kandidatinnen der Wahl, keine davon schaffte leider den Einzug in den Gemeinderat. Gründe dafür sieht der Frauenausschuss in der fehlenden Sichtbarkeit der Frauen im Gemeindewahlkampf und im Image der Meraner SVP als eine männerdominierte Partei – was nicht dem entspricht, was der Frauenausschuss innerhalb der SVP wahrnimmt, gerade in Bezug auf die Frauen. Der Frauenausschuss wird sich deshalb in den kommenden Monaten verstärkt dafür einsetzen, dass die Kandidatinnen bei der anstehenden Gemeinderatswahl im Mai 2021 an Sichtbarkeit gewinnen. Für Meran, für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern im Gemeinderat”, so die SVP-Frauen.