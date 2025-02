Freiheitliche: “Tag der Muttersprache – Fundament der Identität”

Von: luk

Bozen – Die Freiheitlichen erinnern in einer Aussendung an den Internationale Tag der Muttersprache der jedes Jahr am 21. Februar gefeiert wird, um die sprachliche Vielfalt und die Rechte von Minderheiten zu würdigen. “Besonders für Minderheiten ist die Muttersprache nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern auch ein Symbol ihrer Identität und Kultur.”

“Sprache prägt das Denken, die Traditionen und das Gemeinschaftsgefühl. Wenn eine Minderheit ihre Muttersprache vernachlässigt, geht oft ein wesentlicher Teil ihrer Geschichte und ihres kulturellen Erbes verloren, so Obmann Roland Stauder.

Daher wird das Recht, die eigene Muttersprache zu sprechen und weiterzugeben, in jedem Bereich des Lebens als Essenziell angesehen und eingefordert. Sprache ist mehr als Worte – sie ist ein Zuhause – sie ist ein Teil des Heimatgefühls. Deshalb ist es besonders für Minderheiten wichtig, auf die Muttersprache zu bestehen, sie aktiv zu nutzen und an die nächste Generation weiterzugeben”, so die Freiheitlichen abschließend in einer Aussendung.