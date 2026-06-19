Aktuelle Seite: Home > Politik > Fremdenführer: Land treibt Fortsetzung der Befähigungsprüfung voran
Antwort auf Landtagsanfrage

Fremdenführer: Land treibt Fortsetzung der Befähigungsprüfung voran

Freitag, 19. Juni 2026 | 15:38 Uhr
Wandern Berg
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wie viele Fremdenführerinnen und Fremdenführer in Südtirol tätig sind und wie sich der Berufsstand entwickelt hat, ist Gegenstand einer aktuellen Landtagsanfrage des Team K. Wie aus der Beantwortung der Anfrage hervorgeht, arbeitet der Funktionsbereich Tourismus mit Hochdruck daran, den Zugang zum Beruf durch neue Befähigungsprüfungen wieder breiter zu ermöglichen.

Derzeit werden die Vorbereitungen für die Fortführung der Befähigungsprüfung intensiv vorangetrieben, die ursprünglich im Jahr 2023 ausgeschrieben worden war und infolge eines Rekurses unterbrochen werden musste. Der Abschluss ist für Juli 2026 vorgesehen. Teilnahmeberechtigt sind die rund 100 Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits 2023 zur Prüfung zugelassen worden waren. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für eine weitere Ausschreibung. Diese soll allen Interessierten offenstehen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher sieht in der Fortsetzung der laufenden Prüfung und der geplanten neuen Ausschreibung einen wichtigen Schritt für die Stärkung des Berufsstandes: „Fremdenführerinnen und Fremdenführer sind wichtige Botschafter Südtirols. Sie vermitteln Gästen die Geschichte, Kultur und Besonderheiten unseres Landes aus erster Hand. Deshalb legen wir Wert darauf, dass der Zugang zum Beruf auf einer soliden Qualifikation basiert und interessierten Kandidatinnen und Kandidaten regelmäßig offensteht“, betont Walcher.

Insgesamt sind aktuell 384 Fremdenführerinnen und Fremdenführer in Südtirol eingetragen. 238 davon üben ihre Tätigkeit aktiv aus, während etwa 146 als inaktiv gelten, da sie den Tätigkeitsbeginn bislang nicht gemeldet haben. In den vergangenen zehn Jahren haben insgesamt 37 Personen neu mit der Ausübung des Berufs begonnen. Die letzte vollständig abgeschlossene Befähigungsprüfung fand im Jahr 2017 statt. Damals bestanden 25 Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung, 24 von ihnen meldeten anschließend den Tätigkeitsbeginn. Weitere Berufszugänge erfolgten über Anerkennungsverfahren.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
102
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
47
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
33
Zahl der Touristen steigt im Mai
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
33
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Kommentare
30
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 