Fridays For Future fordert „ordentlichen Klimaplan“

Spontanaktion am Waltherplatz in Bozen

Bozen – Die Bewegung Fridays For Future in Südtirol fordert einen „ordentlichen Klimaplan“ und will deshalb am heutigen Donnerstag von 12.00 bis 14.00 Uhr am Waltherplatz in Bozen eine spontane Kundgebung abhalten.

„Seit vier Jahren schon sollte unsere Landesregierung einen Klimaplan vorstellen, der die Dringlichkeit der Klimakrise einsieht und dann auch Maßnahmen ergreift, dieser entgegenzuwirken. Nach Überarbeitung dieses Klimaplans und der Veröffentlichung eines – unserer Meinung nach eigentlich guten – ‚Klima-visions-planes‘ letztes Jahr im Herbst, warten wir nun aber auf dessen zweiten Teil, der die Maßnahmen und dessen Umsetzung endlich festlegt“, erklärt die Bewegung.

Die Landesregierung hat vor zwei Wochen zum Treffen wichtiger Stakeholder geladen, um den ersten Entwurf dieses zweiten Teils des Klimaplans zu besprechen und Fragen zu beantworten. Fridays For Future sei zu diesem Treffen nicht eingeladen worden, obwohl von der Landesregierung in den letzten Jahren immer wieder Dialog versprochen worden sei, klagt die Bewegung. „Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und vom Dokument geht hervor, dass der aktuelle Entwurf des zweiten Teils des Klimaplanes alles andere als konkrete Maßnahmen beinhaltet und auch keine Zeiträume und Budgets setzt“, kritisiert Fridays For Future.

Der Klima-Maßnahmen-Plan sei noch nicht fertig, und genau deswegen wolle man der Landesregierung zeigen, man achte darauf, dass dieser Klimaplan ein würdiger Klimaplan wird, erklärt die Bewegung. „Es ist extrem wichtig, dass dieser Klimaplan über alle anderen Plänen steht und dessen Inhalt endlich mutige Schritte für die Entwicklung von Südtirol in den nächsten Jahren vorsieht, und das vor allem in den Bereichen Öffentlicher Verkehr, Energie – vor allem Photovoltaik – und Landwirtschaft“, so Fridays for Future.

Die Spontanaktion von Fridays For Future findet heute von 12.00 bis 14.00 Uhr am Waltherplatz statt. Innerhalb dieser zwei Stunden wandern die Teilnehmer der Kundgebung zum Magnagoplatz. Die Vertreter der Bewegung werden mit Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam machen und wollen auch offene Fragen von Passanten und Presse beantworten.