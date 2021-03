Fridays for Future: Klima-Protest auch in Bozen

Bozen – Auch in Südtirols Landeshauptstadt ist siebente globale Klimastreik der Umweltbewegung Fridays For Future am Freitag über die Bühne gegangen. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften haben sich mehrere Demonstranten auf dem Waltherplatz eingefunden.

Sowohl die Sicherheitsabstände wurden beachtet, außerdem trugen die Beteiligten Atemschutzmasken.

Obwohl die Corona-Pandemie politischen Protest erschwert, wollen die Organisatoren weltweit in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik protestieren.