Frieden muss Tag für Tag aufgebaut werden

Von: mk

Bozen – Am 27. Januar 1945 wurden die Tore des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau niedergerissen und die ganze Welt blickte auf das Grauen, das der Nationalsozialismus begangen hatte. „80 Jahre sind vergangen, und an diesem 27. Januar haben wir die Pflicht, nicht zu vergessen“, erklären die Grünen-Vorsitzenden, Elide Mussner und Luca Bertolini.

Der Frieden sei ein kostbares Gut, das wir gemeinsam mit dem täglichen Engagement aller verteidigen müssten, damit alle in einer gerechten und solidarischen Welt leben können. Die Erinnerung an diese Zeit helfe, die Gegenwart zu verstehen, die uns inmitten von Konflikten und nationalistischen Strömungen, die in ihrem Inhalt und ihren Botschaften genau jene historische Periode heraufbeschwören, die wir nie wieder erleben wollen, bedrängt und manchmal beunruhigt. „Wir Verdi Grüne Verc stehen weiterhin an der Seite derjenigen, die sich für Frieden, Integration und Solidarität einsetzen, das ist die Politik, für die wir stehen: eine Politik, die Brücken baut und keine Mauern“, so Mussner und Bertolini.

Die Geschichte und die Gegenwart würden zeigen, dass Frieden nie selbstverständlich sei, dass er zerbrechlich sei und Tag für Tag neu aufgebaut werden müsse. „Wir arbeiten für eine Welt, in der Worte des Friedens, der Brüderlichkeit und des konstruktiven Dialogs immer im Mittelpunkt stehen und stärker sind als Worte des Hasses und der Ausgrenzung. Starke Demokratien sind das Fundament, auf dem wir eine Zukunft der Solidarität und des gegenseitigen Respekts aufbauen können. Wir nehmen diesen tragischen Jahrestag zum Anlass, um zu bekräftigen, dass wir niemals bereit sein werden, Kompromisse mit jenen zu schließen, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Hintergrunds, ihrer sozialen oder religiösen Zugehörigkeit ausgrenzen wollen, und dass es unser Wunsch und unser politisches Engagement ist, überall dort, wo wir vertreten sind, Vorschläge zu machen und wachsam zu sein, damit auch unser Südtirol ein Ort des Friedens ist und bleibt“, so die Grünen.