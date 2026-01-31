Friedensgerichte: Kommentierte Sammlung der Urteile aus dem Jahr 2024

Von: mk

Bozen/Trient – Auch dieses Jahr wurde wieder mit der Verteilung der kommentierten Sammlung der Urteile der Friedensgerichte der Autonomen Region Trentino-Südtirol 2024 begonnen, die sowohl für die im Gerichtswesen tätigen Personen als auch für Bürger und Bürgerinnen nützliche Informationen zur einschlägigen Rechtsprechung in Fragen des Zivil- und Strafrechts enthält.

Die von den Mitgliedern und dem Mitarbeiterteam der Beobachtungsstelle für Friedensgerichte, Schlichtungs- und Wiedergutmachungsjustiz der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient zusammengestellte Sammlung umfasst die Leitsätze der wichtigsten Urteile der Friedensrichter des Jahres 2024 (die auch auf der Website www.giurisprudenzadipace.taa.it veröffentlicht sind) und ist in die drei Zuständigkeitsbereiche der Friedensrichter – Zivilrecht, Strafrecht und Widersprüche gegen Verwaltungsstrafen – aufgeteilt, die wiederum in verschiedene Sachbereiche unterteilt sind, wobei sowohl Fragen des materiellen als auch des formellen Rechts berücksichtigt wurden.

Die Sammlung ist somit ein wertvolles, leicht zu konsultierendes und unmittelbar zu nutzendes Instrument, das einen Überblick über die Rechtsprechung der Friedensgerichte der Region bietet und damit dem Erfordernis der Vorhersehbarkeit gerichtlicher Entscheidungen – einem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach bekräftigten Grundsatz – Rechnung trägt.

Die Sammlung ist das Ergebnis der Bemühungen der Region Trentino-Südtirol und der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient, die Gerichtsentscheidungen zu Fragen von unmittelbarem Interesse und praktischer Bedeutung im Sinne der Transparenz in der gesamten Region bekanntzumachen, was angesichts der kontinuierlichen Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der Friedensgerichte auch aufgrund der sogenannten Cartabia-Reform besonders wichtig ist.

Die seit mehr als einem Jahrzehnt jährlich herausgegebene Sammlung bietet den Lesern und Leserinnen die Möglichkeit, einen Einblick in die Entwicklung der Rolle des Friedensrichters und seiner Rechtsprechung im sozialen Kontext zu erhalten.

Die Regionalverwaltung dankt zu diesem Anlass all jenen, die die Veröffentlichung der Sammlung ermöglicht haben, insbesondere den Friedensrichtern und Friedensrichterinnen sowie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die durch ihren großen Einsatz den Ansprüchen der Bürger und Bürgerinnen an die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit gerecht werden.