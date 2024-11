Fünf Tote nach russischen Luftangriffen in der Südukraine

Von: APA/Reuters

Bei nächtlichen russischen Luftangriffen sind mindestens fünf Menschen im Süden der Ukraine getötet worden. 19 weitere Personen seien verletzt, darunter fünf Kinder, teilten die Lokalbehörden am Montag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Region Mykolajiw kamen demnach vier Menschen ums Leben, in Saporischschja wurde eine Person bei der Zerstörung eines Wohnhauses getötet. Unter den Verletzten in Saporischschja sind fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren.

In Kiew und mehreren, anderen Regionen in der Ukraine wurden unterdessen präventive Stromabschaltungen vorgenommen. Grund dafür sei die Bedrohung durch einen russischen Raketenangriff, teilten das Militär und der Energieversorger DTEK mit. Stromabschaltungen gab es demnach auch in den Regionen Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Donezk. Für das gesamte Land wurden Luftalarme ausgelöst.