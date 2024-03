Für Selenskyj ist russischer Vormarsch in Ukraine “gestoppt”

Der Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, den Vormarsch der russischen Armee im Land zu stoppen. “Unser Kommando, unser Militär hat den russischen Vormarsch in der Ostukraine gestoppt”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BMF TV und der Tageszeitung “Le Monde”. Die Lage an der Front habe sich verbessert. In den vergangenen Monaten war sein Land zunehmend unter Druck geraten.

“Ich kann Ihnen diese frische Information geben: Die Situation ist viel besser als in den letzten drei Monaten”, versicherte Selenskyj. Sein Land baue außerdem “mehr als 1.000 Kilometer” an Befestigungsanlagen gegen die russischen Streitkräfte. Dies sei eine “komplexe Aufgabe”. Im Osten, Süden und Norden des Landes seien bereits “drei Verteidigungslinien” gebaut worden.

Die Ukraine war in den vergangenen Monate im Krieg gegen Russland immer mehr in Bedrängnis gekommen. Den ukrainischen Soldaten an der Front geht die Munition aus – unter anderem wegen der Verzögerung weiterer Militärhilfe aus den USA. Russland dagegen konnte zuletzt neue Gebiete unter seine Kontrolle bringen, darunter die hart umkämpfte Stadt Awdijiwka.

Mit Blick auf die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angestoßene Diskussion um westliche Bodentruppen in der Ukraine sagte Selenskyj in dem Interview: “Solange die Ukraine sich hält, kann die französische Armee auf französischem Boden bleiben.”

Macron hatte auf einer Ukraine-Konferenz in Paris einen internationalen Aufschrei ausgelöst, als er erklärte, dass die Entsendung westlicher Bodentruppe in die Ukraine nicht auszuschließen sei. Dies war bei den meisten Verbündeten sowie im eigenen Land auf heftige Ablehnung gestoßen. Später erklärte die französische Regierung, dass es nicht um Kampfeinheiten gehe, sondern um Ausbildung und Minenräumung.

Kiew zitierte unterdessen wegen des Aufrufs des Papstes zum Hissen der “weißen Fahne” im Krieg gegen Russland den Botschafter des Vatikans herbei. Dem Apostolischen Nuntius Visvaldas Kulbokas sei bei dem Gespräch mitgeteilt worden, dass Kiew “enttäuscht” sei über die Worte des Heiligen Vaters, teilte das ukrainische Außenministerium am Montag mit. Durch die Äußerungen könne sich Moskau ermutigt fühlen, “das Völkerrecht weiter zu missachten”. Der Pontifex hätte sich “an den Angreifer und nicht an das Opfer wenden sollen”.

Franziskus hatte am Wochenende dem Schweizer Sender RSI Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gefordert und unter Anspielung auf Kiew gesagt, dass derjenige Stärke zeige, “der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen und zu verhandeln”. Die Ukraine wies den Aufruf scharf zurück.