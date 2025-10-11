Aktuelle Seite: Home > Politik > Für Staatsrat hat sich Beschwerde gegen Wolfsabschuss erledigt
Frist abgelaufen

Für Staatsrat hat sich Beschwerde gegen Wolfsabschuss erledigt

Samstag, 11. Oktober 2025 | 07:57 Uhr
Wolf
fotolia.de/Randy van Domselaar
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Rom – Die juristische Auseinandersetzung um den Abschuss von zwei Wölfen im Vinschgau ist vorerst beendet – zumindest in einer Instanz. Der Staatsrat hat die Eilbeschwerde mehrerer Tierschutzorganisationen gegen die Abschussverordnung des Südtiroler Landeshauptmanns Arno Kompatscher für nicht weiter bearbeitbar erklärt. Grund dafür ist: Die Umsetzungsfrist des ursprünglichen Dekrets ist am 29. September abgelaufen.

Anfang September hatte der Staatsrat die Abschussverordnung, die die Entnahme zweier Wölfe im Vinschgau vorsah, zunächst ausgesetzt.

Die Verordnung, die von Landeshauptmann Kompatscher erlassen wurde, zielte auf die Entnahme von zwei Wölfen ab, die mutmaßlich Weidetiere gerissen hatten. Einer der beiden Wölfe wurde bereits am 12. August getötet.

Die Tierschutzverbände sehen in dem Ausgang einen Teilerfolg, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt: Zwar hätten ihre Bemühungen nicht ausgereicht, den ersten Wolf zu retten. Doch sei “evident, dass ohne ihre rechtzeitige Klage der zweite vom Land Südtirol zum Tode verurteilte Wolf nicht hätte gerettet werden können.” Die Herden seien mittlerweile ohnehin von den Almen ins Tal zurückgekehrt.

Fokus nun auf das Verwaltungsgericht
Der juristische Kampf verlagert sich nun vor das Verwaltungsgericht in Bozen. Dort geht es im Hauptprozess um die Frage, ob der Abschuss des ersten Wolfs rechtswidrig war, oder nicht. Die Tierschutzorganisationen erklärten  sich in einer gemeinsamen Mitteilung zuversichtlich hinsichtlich des Verfahrensausgangs.

Die Tierschützer argumentieren, dass es zum Abschuss von Wölfen wirksame Alternativen gebe, um Risse von Weidetieren zu verhindern. Demnach dürfe auch nach einer möglichen Senkung des Schutzstatus von Wölfen auf europäischer Ebene kein Wolf angetastet werden. Landwirte und politische Vertreter sehen das vielfach anders.

Bezirk: Bozen, Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Vinschgau

Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
64
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
24
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht
Kommentare
23
Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 