Galateo und Walcher in Rom zur Unterstützung lokaler Milchbetriebe

Bozen/Rom – Die Landesräte Galateo und Walcher haben sich am 27. Juni Rom mit der Spitze der Betriebsansiedelungsagentur Invitalia getroffen, um Milchprojekte in Südtirol zu unterstützen.

Um ein gemeinsames Vorhaben der Südtiroler Milchunternehmen Brimi und Dolomites Milk zu unterstützen, haben sich Wirtschaftslandesrat Marco Galateo und Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher heute (27. Juni) in Rom mit der Führung der Betriebsansiedelungsagentur Invitalia ausgetauscht. Die beiden Betriebe wollen erhebliche Investitionen zur Entwicklung ihrer Produktionsaktivitäten in Südtirol tätigen.

Das Investitionsprogramm sieht Ausgaben für die Produktionsausweitung, logistisch-technologische Innovationen sowie für die ökologische Nachhaltigkeit und die Erweiterung des Produktsortiments vor. Dieses strategische Projekt sei nicht nur für die beiden Unternehmen, sondern auch für das gesamte Produktionssystem Südtirols von großer Bedeutung, so die Landesräte.

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Nachhaltigkeit, denn es werden die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft angewandt. Das Projekt ist Teil einer Wertschöpfungskette. Das Milchunternehmen Brimi vertritt 1000 Mitglieder in Südtirol und liefert 65 Prozent der Molkenmilch an das Milchunternehmenn Dolomites Milk (91 Millionen Kilo nicht genmanipulierte Südtiroler Milch und somit rund 250 Kilo Milch pro Tag). Das Projekt soll sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken, da die Entwicklung von Kompetenzen und Arbeitsmöglichkeiten in Südtirol gefördert werden.

Landesrat Walcher betont die bedeutende Rolle der Milchwirtschaft im italienischen Agrar- und Lebensmittelsektor. Landesrat Galateo unterstrich, dass die Milchwirtschaft ein starkes Exportwachstum verzeichne und daher von großer Bedeutung für die lokale und nationale Wirtschaft sei.

Der von Invitalia für dieses Projekt vorgesehene Entwicklungsvertrag gilt als das geeignetste Instrument zur Unterstützung der Marke “Made in Italy” und zur Förderung mittelgroßer bis großer lokaler Unternehmen.