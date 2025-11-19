Aktuelle Seite: Home > Politik > Gebhard: “Geschlechtsakt ohne Zustimmung ist sexuelle Gewalt”
Strafrechtsreform stellt einen Paradigmenwechsel dar

Gebhard: “Geschlechtsakt ohne Zustimmung ist sexuelle Gewalt”

Mittwoch, 19. November 2025 | 15:27 Uhr
Die Übergriffe sollen sich über Monate gezogen haben Gewalt Mobbing sym
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die SVP-Parlamentarierin und Vorsitzende der SVP-Frauen, Renate Gebhard, begrüßt die Einführung des Grundsatzes der „freien und aktuellen Zustimmung “ in das italienische Strafgesetzbuch. „Diese Reform des Sexualstrafrechts ist ein entscheidender Fortschritt  zum besseren Schutz der sexuellen Selbstbestimmung und der Willensfreiheit von Frauen. Sie modernisiert das Strafrecht und bringt Italien in Einklang mit europäischen Standards“, erklärt Gebhard.

„Die Gesetzesänderung markiert einen grundlegenden kulturellen und rechtlichen Paradigmenwechsel“, erklärt Renate Gebhard. „Die Frage, ob eine Frau einem Geschlechtsakt zugestimmt hat oder nicht, wird künftig im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahren zur Klärung ob die Straftat der sexuellen Gewalt vorliegt oder nicht, stehen und eindeutiger und mit weniger Interpretationsspielräumen zu beurteilen sein. Die Einwilligung muss in Zukunft nämlich ausdrücklich, freiwillig und aktuell, sprich für die gesamte Dauer des Geschehens erteilt werden und gegeben sein.  Bislang musste für ein „Nein“ nachgewiesen werden, dass das Opfer sich gewehrt hat. Mit der nun beschlossenen Reform wird dieses Prinzip umgekehrt: Ohne eine klare, ausdrückliche Zustimmung gilt die Handlung als nicht einvernehmlich und somit als sexuelle Gewalt.“ Dieses Verständnis entspreche nicht nur der Istanbuler Frauenrechts-Konvention, betont Gebhard, sondern auch der gefestigten Rechtsprechung des Höchtsgerichtes, die die Kriterien sexueller Gewalt immer präziser gefasst hat.

Gebhard wertet es auch als wichtiges Zeichen, dass die heutige Genehmigung des Gesetzes in der Abgeordnetenkammer parteienübergreifend und einstimmig erfolgt ist. Für das Inkrafttreten der Reform braucht es jetzt noch die Zustimmung des Senats.

„Mit dieser Gesetzesreform wird jede Frau ein Stück besser geschützt, ein klares Bekenntnis zu einer gerechteren, respektvolleren und sichereren Gesellschaft – für Frauen und für uns alle“, schließt Gebhard.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
46
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
46
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Mutter und Tochter getötet in Tiefkühltruhen in Innsbruck
14
Mutter und Tochter getötet in Tiefkühltruhen in Innsbruck
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
14
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
Anzeigen
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 