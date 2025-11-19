Guide Michelin: Zwei grüne Sterne für Südtiroler Restaurants

Von: mk

Bozen/Parma – Der renommierte Restaurantführer „Guide Michelin Italien“ hat auch im Rahmen seiner seiner 71. Ausgabe den „Grünen Michelin Stern“ vergeben. Damit werden jene Restaurants geehrt, die sich durch ihr besonderes Engagement für nachhaltige Gastronomie, ethische Grundsätze und den Schutz der Umwelt hervorheben. Von fünf Restaurants, die italienweit ausgesucht wurden, liegen zwei in Südtirol.

Konkret handelt es sich um den Kircherhof in Albeins und das Restaurant Johanns in Mühlen in Taufers. Die Herausgeber des Führers betonen, dass insbesondere jene Restaurants ausgezeichnet wurden, die in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Anerkennung fanden dabei etwa Praktiken zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen, die enge Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten sowie der Einsatz von erneuerbaren Ressourcen. Weltweit gibt es aktuell nur rund 500 Restaurants, die auf diese Weise ausgezeichnet wurden.

Die weiteren Träger des „Grünen Sterns“ in Italien sind die Restaurants „La Bursch“ in Campiglia Cervo im Piemont, Ca’ Matilde in Rubbianino in Reggio Emilia und Une in Capodacqua bei Perugia, berichtet Alto Adige online.

Sergio Lovrinovich, der Direktor der italienischen Ausgabe der Guide Michelin, unterstrich, dass die Südtiroler Restaurants Kircherhof und Johanns – ebenso wie La Bursch – in diesem Jahr erstmals in die Auswahlliste in Italien aufgenommen worden seien.