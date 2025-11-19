Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Guide Michelin: Zwei grüne Sterne für Südtiroler Restaurants
Nachhaltigkeit und Genuss

Guide Michelin: Zwei grüne Sterne für Südtiroler Restaurants

Mittwoch, 19. November 2025 | 16:38 Uhr
Screenshot 2025-11-19 163446
Alto Adige
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Parma – Der renommierte Restaurantführer „Guide Michelin Italien“ hat auch im Rahmen seiner seiner 71. Ausgabe den „Grünen Michelin Stern“ vergeben. Damit werden jene Restaurants geehrt, die sich durch ihr besonderes Engagement für nachhaltige Gastronomie, ethische Grundsätze und den Schutz der Umwelt hervorheben. Von fünf Restaurants, die italienweit ausgesucht wurden, liegen zwei in Südtirol.

Konkret handelt es sich um den Kircherhof in Albeins und das Restaurant Johanns in Mühlen in Taufers. Die Herausgeber des Führers betonen, dass insbesondere jene Restaurants ausgezeichnet wurden, die in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Anerkennung fanden dabei etwa Praktiken zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen, die enge Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten sowie der Einsatz von erneuerbaren Ressourcen. Weltweit gibt es aktuell nur rund 500 Restaurants, die auf diese Weise ausgezeichnet wurden.

Die weiteren Träger des „Grünen Sterns“ in Italien sind die Restaurants „La Bursch“ in Campiglia Cervo im Piemont, Ca’ Matilde in Rubbianino in Reggio Emilia und Une in Capodacqua bei Perugia, berichtet Alto Adige online.

Sergio Lovrinovich, der Direktor der italienischen Ausgabe der Guide Michelin, unterstrich, dass die Südtiroler Restaurants Kircherhof und Johanns – ebenso wie La Bursch – in diesem Jahr erstmals in die Auswahlliste in Italien aufgenommen worden seien.

Bezirk: Eisacktal, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal, Pustertal

Meistkommentiert
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
48
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Mutter und Tochter getötet in Tiefkühltruhen in Innsbruck
14
Mutter und Tochter getötet in Tiefkühltruhen in Innsbruck
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
14
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
Unterberger trägt Antrag zur Einführung von Zuckersteuer mit
13
Unterberger trägt Antrag zur Einführung von Zuckersteuer mit
Anzeigen
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 