Aktuelle Seite: Home > Politik > Gedenken an Josef Mayr Nusser in Bozen
Moralischer Kompass bis heute prägend

Gedenken an Josef Mayr Nusser in Bozen

Dienstag, 24. Februar 2026 | 18:04 Uhr
La-cerimonia-in-ricordo-di-Josef-Mayr-Nusser
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 24. Februar 1945 starb Josef Mayr Nusser, von Hunger und Entbehrungen gezeichnet, im Alter von 35 Jahren am Bahnhof von Erlangen in einem Viehwagon, der ihn ins Konzentrationslager Dachau hätte bringen sollen, nachdem der aus Gewissensgründen den Eid auf den Führer und die SS verweigert hatte. Anlässlich seines 81. Todestages fand heute am Nusserhof am Bozner Boden eine Gedenkfeier zu Ehren Mayr Nussers statt.

Vertreter der Stadt Bozen und des Landes, Verantwortliche staatlicher Behörden sowie eine Delegation der Partisanenvereinigung ANPI und der Veteranenverbände legten an der Gedenktafel Blumen zu Ehren dieses aufrechten Mannes nieder, der sich aus tiefer christlicher Überzeugung der NS-Herrschaft widersetzt hatte und dies mit seinem Leben bezahlen musste.

Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati erinnerte am heutigen Gedenktag an die Worte Mayr Nussers, die Mayr Nussers Standhaftigkeit versinnbildlichen und die gleichzeitig sein Todesurteil waren: „Keinen Eid auf diesen Führer.“ Die von seinen christlichen Überzeugungen geprägte Wertehaltung und sein moralischer Kompass seien bis heute prägend. 2010 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Bozen ernannt und 2017 von Papst Franziskus seliggesprochen.

Corrarati betonte bei seiner Ansprache das enge Verhältnis Mayr Nussers zu seiner Familie. Eine Woche vor seiner Eidesverweigerung schrieb Mayr Nusser in einem Brief an seine Frau: „Wie ich mich […] verhalten würde, darüber war ich keinen Augenblick im Zweifel, und Du wärst nicht meine Frau, wenn Du etwas anderes von mir erwartetest. Dieses Bewusstsein, geliebtes Weib, dieses selbstverständliche Zusammenstimmen in dem, was uns am heiligsten ist, bedeutet für mich einen unsagbaren Trost.“ Die Familie, so Corrarati, sei der Ort, an dem jene Werte gepflegt und weitergegeben werden müssen, ohne die es keine starke Gemeinschaft gebe. Es gelte, die gesamte Stadt in das Gedenken einzubeziehen, nicht nur die offiziellen Gedenkstätten, denn die Erinnerung sei nicht zuletzt auch in den Familien lebendig. Es gelte, die Gedenkkultur in die ganze Breite der Gesellschaft zu bringen.

An der Gedenkfeier nahmen auch Landesrat Luis Walcher, der Vorsitzende des Partisanenverbandes ANPI Guido Margheri und Simon Klotzner, der Sprecher von Südtirols Katholischer Jugend, teil. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ilaria Alpi ließen die Anwesenden an ihren Gedanken zur Entscheidung Mayr Nussers teilhaben und betonten die Aktualität seiner Werte für die heutigen Generationen.

„Das Gedenken darf niemals als eine Formalität betrachtet werden, sondern als eine Haltung, die im Alltag gelebt werden muss. Das Beispiel Mayr Nussers lehrt uns den Wert der Menschenwürde, der Freiheit, des Friedens, der Demokratie und des guten Zusammenlebens, und diese Werte brauchen das Engagement aller.“

Nach der Eingliederung Südtirols in die Operationszone Alpenvorland wurde Mayr Nusser zur SS eingezogen. Am 4. Oktober 1944 sollte Mayr Nusser den „Führereid“ ablegen. Das verweigerte er aus Gewissensgründen. Daraufhin wurde Mayr Nusser verhaftet und zum Tode verurteilt. In einem Viehwaggon wurde er in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Am 24. Februar 1945 starb Mayr Nusser auf dem Weg nach Dachau in Erlangen an den Entbehrungen und Misshandlungen, denen er ausgesetzt war. Die Partnerschaft zwischen Bozen und Erlangen ist heute ein lebendiges Zeichen des Gedenkens an Josef Mayr Nusser.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
52
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
38
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
„Tirol lebt”
Kommentare
26
„Tirol lebt”
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 