Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung

Meran – Heute wurde italienweit der 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und vom Nationalsozialismus gefeiert. Auch am Meraner Friedhof und am jüdischen Friedhof in der St.-Josef-Straße wurden Kränze im Gedenken an die Gefallenen niedergelegt. Am Mittwoch, 30. April findet um 11.00 Uhr am Theaterplatz die Gedenkfeier für die Meraner Zivilopfer statt.

Im Gedenken an die Kriegs- und Zivilopfer und an das erfolgreiche Ende des Kampfes gegen Faschismus und Nationalsozialismus wurden heute Vormittag am städtischen Friedhof sowie am jüdischen Friedhof in der St.-Josef-Straße Kränze niedergelegt. An der von der Stadtgemeinde Meran in Zusammenarbeit mit dem Kommando des Alpini-Regiments Julia veranstalteten Gedenkfeier nahmen zahlreiche Persönlichkeiten der zivilen, militärischen und kirchlichen Behörden teil.

Am Mittwoch, 30. April wird um 10.15 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Romstraße) die Heilige Messe zum Gedenken an die Zivilopfer der Stadt Meran gefeiert. Um 11.00 Uhr findet die Kranzniederlegung und die Gedenkfeier bei der Gedenktafel für die Meraner Zivilopfer am Theaterplatz statt.