Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine vereinbart

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 11:36 Uhr
Der ukrainische Chefverhandler Umjerow
Die Delegationen der USA, der Ukraine und Russlands haben sich bei den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Es gehe um insgesamt 314 Personen, sagte der US-Sondergesandte Steven Witkoff. Die Friedensgespräche seien detailliert und produktiv gewesen, es bleibe jedoch noch einiges zu klären, fügte er hinzu. Die Diskussionen würden fortgesetzt, in den kommenden Wochen werde mit weiteren Fortschritten gerechnet.

Der Sondergesandte von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, erklärte zuvor im Staatsfernsehen, dass Fortschritte zu verzeichnen seien. “Es gibt eine gute, positive Bewegung nach vorn”, sagte er.

In Abu Dhabi läuft derzeit die zweite Verhandlungsrunde über ein Ende des vor vier Jahren von Putin befohlenen Ukraine-Kriegs. Die erste Runde fand nach monatelanger Funkstille zwischen Moskau und Kiew am 23./24. Jänner statt. Sie endete ohne greifbare Ergebnisse, allerdings betonten alle Seiten – neben den beiden Kriegsparteien auch die USA als Vermittler – deutliche Fortschritte. Dem Vernehmen nach wurde dort auch eine später von US-Präsident Donald Trump verkündete Teilwaffenruhe abgestimmt, die der Ukraine zumindest einige Tage lang eine Pause von den Angriffen aus der Luft gewährte.

