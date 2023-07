Gemeinde Karneid kündigt Straßensperre auf ihrem Gemeindegebiet an

Karneid – Am heutigen Dienstagmorgen um 6.45 Uhr hat sich auf der Brennerstaatsstraße zwischen Kardaun und dem Milchhof Mila ein Unfall ereignet. Aufgrund der aufwändigen Aufräumarbeiten lösten sich die damit verbundenen Verkehrsstaus nur langsam auf. „Noch zu Mittag haben sich die Autos bis nach Steg gestaut“, erklärt der Karneider Bürgermeister Albin Kofler. Er fordert wiederholt ein zukunftsträchtiges Verkehrskonzept. „Wir können nicht länger zuwarten.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Karneid, Albin Kofler, hat in Vergangenheit wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die Landeshauptstadt Bozen und die umliegenden Gemeinden ein Verkehrskonzept brauchen würden, „das der vielgepriesenen Nachhaltigkeit auch gerecht wird.“ Die langen Staus infolge eines Verkehrsunfalles vom heutigen Dienstagmorgen sind für den Bürgermeister Anlass, einen neuen Aufruf zu starten. „Wir können – und ehrlich gesagt wollen nicht länger zuschauen, wie unsere Talfraktionen tagtäglich im Verkehr, im Lärm und in den Abgasen ersticken“, appelliert Kofler mit Blick auf Blumau und Kardaun, die sprichwörtlich im Verkehr ersticken würden.

Kofler: „Wir fordern konkrete Taten statt leerer Worte“

„Es ist schon klar, dass Südtirol ein Transitland ist und dies einen erheblichen Verkehr mit sich bringt“, räumt der Bürgermeister ein und fordert „endlich konkrete Taten statt leerer Worte“. Bereits vor fünf Jahren habe man ein Konzept ausarbeiten lassen und präsentiert, „Doch was ist passiert? Nichts“, bedauert Kofler. „Man hat es nicht einmal für wert befunden, eingehender darüber zu diskutieren und will nun vielmehr die Stadt Bozen isolieren“, so Bürgermeister Kofler, „aber seien wir ehrlich, solche Straßensperren lösen das Problem auch nicht wirklich, sondern verlagern es noch mehr auf die Gemeinden an den Toren zur Landeshauptstadt.“ Es brauche noch mehr Anreize, damit die Menschen vermehrt ihr privates Auto in der Garage stehen lassen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel viel attraktiver, schneller, flexibler und günstiger sind. „Es muss sich einfach auszahlen, mit Bus, Bahn oder in einer Fahrgemeinschaft unterwegs zu sein“, meint Kofler. „Die Zeit drängt, wir können nicht mehr länger zuwarten.“

Rentschnerstraße: „Wir sperren die Straße auf unserem Gemeindegebiet“

Verärgert zeigt sich Bürgermeister Albin Kofler hingegen, was die Ankündigung von Bozens Mobilitätsstadtrat Stefano Fattor angeht, die Rentschnerstraße an Regentagen für den Verkehr zu sperren. „Wir sind nicht dazu bereit, weiterhin tatenlos zuzusehen, wie die Landeshauptstadt Bozen uns ihr Verkehrsproblem zuschiebt, wir sind enttäuscht von der mangelnden Dialogbereitschaft und – auf gut Südtirolerisch – stuff von der Unfähigkeit, das Thema endlich an der Wurzel zu packen und mit konkreten Schritten anzugehen.“ Daher werde die Gemeinde Karneid ihr Teilstück der Gemeindestraße vom Kreisverkehr bis zur Brücke an der Grenze zum Gemeindegebiet von Bozen an Regentagen ebenfalls sperren, um eine Verkehrsüberlastung zu vermeiden.. „Die geschätzten Rittner Bürgerinnen und Bürger mögen sich dann bitte an die Stadt Bozen wenden, um an besagten Tagen ihre Gemeinde zu verlassen.“