Aktuelle Seite: Home > Politik > Gespräche über neues Bibliothekszentrum in Bozen
Baustart rückt näher – Kultur im Fokus

Gespräche über neues Bibliothekszentrum in Bozen

Donnerstag, 04. September 2025 | 17:43 Uhr
Pressekonferenz
Stadtgemeinde Bozen
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Heute fand im Rathaus von Bozen ein wichtiges Treffen über die Errichtung des neuen Bibliothekenzentrums statt. Das neue Bibliothekzentrum wird auf dem Areal der ehemaligen Schulen “A. Pascoli” und “M. Longon” entstehen. Am Treffen teilgenommen haben Bürgermeister Claudio Corrarati, Vizebürgermeister Stephan Konder, Vermögensstadtrat Claudio Della Ratta, der Landesrat für öffentliche Bauten und Vermögen, Christian Bianchi, Techniker der Gemeinde- und der Landesverwaltung, die Unternehmer der Bietergemeinschaft (federführendes Unternehmen ist CMB aus Carpi) und die Unternehmen Stahlbau Pichler, Atzwanger und Repetto.

Das Projekt für das Bibliothekenzentrum wurde im Rahmen eines internationalen Ideenwettbewerbes ermittelt. Im Juli 2006 stand das Siegerprojekt fest: Es stammt vom Bozner Architekten Christoph Mayr Fingerle und war wegen der überaus qualitätvollen architektonischen Gestaltung des Gebäudes und der hervorragenden funktionalen Verteilung der Flächen ausgewählt worden. Unter einem Dach werden künftig die Landesbibliothek “Dr. F. Teßmann“, die Stadtbibliothek „C. Battisti“ und die italienische Landesbibliothek „Claudia Augusta“ vereint, und es wird auch ein neues Medien- und Kulturzentrum entstehen. Das neue Bibliothekenzentrum bietet Platz für 1,85 Mio. Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Multimedia). Es wird das neue kulturelle Herzstück von Bozen und eine wichtige Kultur- und Forschungseinrichtung.

Der Großteil des Bibliothekenzentrums wird neu gebaut. Erhalten bleiben die Hauptfassade und der Treppenaufgang der alten Pascoli-Schule, weil sie unter Denkmalschutz stehen.

Beim heutigen Treffen wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die Bauarbeiten von der Einrichtung der Baustelle bis zur Ausarbeitung der Richtlinien für die Nutzung des Bibliothekenzentrums für Kultur- und andere Veranstaltungen begleiten wird.

„Diese Bauarbeiten sind etwas Besonderes für Bozen, nicht nur in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht, sondern auch weil hier im Herzen der Stadt ein großes Kulturzentrum entstehen wird, das dem sozialen und kulturellen Leben von Bozen neue Impulse geben wird.“ Davon zeigten sich die Teilnehmenden nach dem Abschluss des Treffens überzeugt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
128
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
99
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
65
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
59
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 